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«Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους», αναφέρει σε βίντεο ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απευθύνει κάλεσμα στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5/9, τη μέρα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ολόκληρη η δήλωση:

Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να μας πουν τι «αντέχει» η οικονομία. Να μας πουν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών. Όμως, δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με χρηματοδότηση και προσωπικό. Δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού!

Ε, λοιπόν, στις 5 Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Δεν μας ενδιαφέρει τι «αντέχουν» τα κέρδη τους. Μας ενδιαφέρει τι δικαιούται ο λαός σήμερα, τον 21ο αιώνα!

Και δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες! Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία!

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Απέναντι στα δικά τους «κοστολογημένα» όρια, υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να… κοστολογήσουν, να υπολογίσουν: Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει!

5 Σεπτέμβρη όλοι και όλες στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.

Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!

{https://www.youtube.com/watch?v=0KGy50BABlA}