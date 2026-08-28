Στο σημείο οι αστυνομικοί για να εξακριβώσουν τι έχει συμβεί.

Συναγερμός σήμανε στη Μύκονο μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από σούπερ μάρκετ του νησιού, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ δύο ανδρών έξω από το κατάστημα, ενώ δεν έχει αναφερθεί θανατηφόρος τραυματισμός.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του επεισοδίου, να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη έξω από το σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά το περιστατικό το όπλο φέρεται να πετάχτηκε σε παρακείμενο χωράφι.

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