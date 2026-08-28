Η δημοσιοποίηση γίνεται για να εντοπιστούν τυχόν νέα θύματα του 50χρονου.

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Αρχές, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία ενός 50χρονο από την Κεφαλονιά, ο οποίος συνελήφθη στις 3 Ιουλίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

Πρόκειται για τον Παρίση Κουλούμπη του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, ο οποίος γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1976 στο Αργοστόλι.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένο και σε απόπειρα, με ανήλικο παθόντα, καθώς και κατάχρηση ανηλίκων. Η δίωξη αφορά, μεταξύ άλλων, και αδικήματα που σχετίζονται με πορνογραφία ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης και κατοχής σχετικού υλικού μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Δείτε τα στοιχεία του εδώ

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας.