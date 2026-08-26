Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες σε διαφορετικές περιοχές της Νέας Υόρκης.

Έρευνα έχει ξεκινήσει η αστυνομία της Νέας Υόρκης μετά την καταγραφή τριών ατόμων να βγαίνουν από φρεάτιο κοντά στον σταθμό Penn, τα ξημερώματα της περασμένης εβδομάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, στην 7η Λεωφόρο, κοντά στην 32η Οδό. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνονται τρία άτομα να βγαίνουν από το αποχετευτικό δίκτυο, φορώντας ειδικές φόρμες και φακούς στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί αναζητούν πλέον τα τρία άτομα που εμφανίζονται στο βίντεο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη για το συγκεκριμένο περιστατικό.

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Αναζητούν αντικείμενα αξίας

Οι ντετέκτιβ που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι τα άτομα που έχουν εντοπιστεί σε αντίστοιχα περιστατικά εισέρχονται στο εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο της πόλης αναζητώντας αντικείμενα ή άλλα υλικά που θα μπορούσαν να έχουν αξία.

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Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες σε διαφορετικές περιοχές της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, σε ορισμένες από τις προηγούμενες υποθέσεις οι εμπλεκόμενοι έχουν εντοπιστεί ή ταυτοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να προκύψουν σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κατηγορίες για μικρότερης βαρύτητας αδικήματα αποσύρθηκαν, ενώ άλλες υποθέσεις δεν κατέληξαν τελικά σε ποινική δίωξη.

Περιστατικά σε Μπρούκλιν και Κουίνς

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην περιοχή γύρω από τον σταθμό Penn. Νωρίτερα το καλοκαίρι, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μικρές ομάδες ανθρώπων να βγαίνουν από το αποχετευτικό δίκτυο σε περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

Τον Μάιο έγιναν τέσσερις συλλήψεις σε περιστατικά στο Williamsburg και το Gravesend. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες υποστήριξαν ότι είχαν εισέλθει στο υπόγειο δίκτυο αναζητώντας τιμαλφή.

Σε άλλη υπόθεση στο Κουίνς υπήρξε επίσης σύλληψη, ωστόσο η υπόθεση δεν οδήγησε τελικά στην απαγγελία κατηγοριών.

Η επικίνδυνη «εξερεύνηση» στους υπονόμους

Οι δημοτικές αρχές προειδοποιούν ότι η είσοδος στο αποχετευτικό δίκτυο δεν αποτελεί απλώς παράνομη δραστηριότητα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης (DEP) ανέφερε ότι οι υπηρεσίες συνεργάζονται στενά με τις αρχές δημόσιας ασφάλειας για την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Όπως επισημαίνεται, στους αγωγούς μπορεί να υπάρχουν επικίνδυνα ή ακόμη και θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, περιορισμένοι χώροι και κίνδυνοι αιφνίδιων πλημμυρών. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να μην επιχειρούν να εισέρχονται σε αγωγούς, φρεάτια, αποχετεύσεις ή άλλες εγκαταστάσεις του δικτύου.

Ένα υπόγειο δίκτυο χιλιάδων μιλίων

Το αποχετευτικό σύστημα της Νέας Υόρκης αποτελεί ένα τεράστιο και πολύπλοκο δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 7.400 μιλίων, που περιλαμβάνει αγωγούς λυμάτων και ομβρίων υδάτων.

Η έκταση και η πολυπλοκότητα του δικτύου φαίνεται πως έχουν προσελκύσει τα τελευταία χρόνια ανθρώπους που αναζητούν πρόσβαση σε σημεία κάτω από τους δρόμους της πόλης.

Ένας εργαζόμενος σε οικοδομές στην περιοχή, ο Ματ ΜακΚάν, δήλωσε ότι έχει δει στο παρελθόν ανθρώπους να κινούνται σε αυτούς τους υπόγειους χώρους, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει με βεβαιότητα τι ακριβώς αναζητούν.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για το τελευταίο περιστατικό κοντά στον σταθμό Penn, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί σε Μπρούκλιν και Κουίνς.