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Η 24χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Χειροπέδες σε τρεις ανήλικες, ηλικίας 15 και 13 ετών, πέρασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στον Άγιο Παντελεήμονα για ληστεία σε βάρος 24χρονης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν το βράδυ της Πέμπτης (27/08) την 24χρονη και με τη χρήση βίας αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε το κινητό της τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Η 24χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Μετά την ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί περιπολικού πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τις τρεις ανήλικες, τις οποίες ακινητοποίησαν και οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.