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Τα δύο παιδιά νοσηλεύονται μετά το δάγκωμα του φιδιού.

Φίδι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οχιά, δάγκωσε δύο παιδιά, 18 μηνών και 14 ετών, στον Μαραθώνα.

Περίπου στις 20:00 της Πέμπτης, το 18 μηνών αγόρι έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα, όταν το δάγκωσε η οχιά στο χέρι. Δίπλα του ήταν ο 14 χρονών αδελφός του, που δέχθηκε δάγκωμα από το φίδι στο πόδι, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega. Συγγενείς μετέφεραν τα δύο παιδιά στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπου τους χορηγήθηκε αντιοφικός ορός και νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

«Τα δύο παιδιά νοσηλεύονται κυρίως για παρακολούθηση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επιπλοκή», δήλωσε στην εκπομπή Live News ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μετά τη χορήγηση αντιοφικού ορού χρειάζεται παρακολούθηση τις πρώτες ημέρες και αυτός είναι ένας από τους λόγους που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, εξήγησε ο υφυπουργός.

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Τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει φίδι - Οι οδηγίες του ΕΚΑΒ

Το εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών του ΕΚΑΒ περιλαμβάνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας δαγκώσει φίδι, όπως και περιγραφή των συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανίσουμε.

Αναλυτικά, το ΕΚΑΒ αναφέρει:

«Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά δηλητηριώδη φίδια. Η βαρύτητα της εκδήλωσης των συμπτωμάτων εξαρτάται από την ηλικία, γενική κατάσταση, θέση και βάθος δήγματος κ.λπ.

Τοπικά συμπτώματα

πόνος

οίδημα

μελανιές

φυσαλίδες που επεκτείνονται μέσα σε μερικές ώρες και μπορεί να εξελιχθούν σε γάγγραινα

Γενικευμένα συμπτώματα (σε περίπτωση που απορροφηθεί το δηλητήριο)

εμετός

αδυναμία

ζάλη

ρίγος με πυρετό

εφιδρώσεις

αιμορραγικές εκδηλώσεις

ταχυκαρδία

υπόταση

σοκ

πνευμονικό οίδημα

οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Αντιμετώπιση

- Αποφυγή κίνησης,

- Καθησυχασμός του θύματος

- Ακινητοποίηση του άκρου κάτω από το ύψος της καρδιάς

- Καθαρισμός της πληγής, με νερό και σαπούνι

- Όχι πάγο στο τραύμα

- Όχι ίσχαιμος περίδεση

- Όχι χορήγηση καφέ και αλκοόλ

- Άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο

- Όχι σύλληψη του φιδιού, προσπαθούμε να θυμηθούμε το χρώμα και το σχήμα του, έτσι ώστε να μπορούμε να το περιγράψουμε.