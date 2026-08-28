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Η 30χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στους Οθωνοί, όταν 30χρονη υπήκοος Ιταλίας τραυματίστηκε βαριά από την προπέλα θαλαμηγού στον όρμο Καλυψούς.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η γυναίκα βρισκόταν σε βοηθητικό μικρό σκάφος πίσω από τη θαλαμηγό, η οποία πραγματοποιούσε μανούβρες. Στην προσπάθειά της να επιβιβαστεί στη θαλαμηγό, έπεσε στη θάλασσα και τραυματίστηκε από την προπέλα.

Η 32χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στο δεξί κάτω άκρο και υπέστη ακρωτηριασμό του ενός ποδιού. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ γιατρός παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία.

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Ο 52χρονος χειριστής της θαλαμηγού συνελήφθη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αντιμετωπίζει κατηγορία για βαριά σωματική βλάβη.