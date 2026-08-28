Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στους Οθωνοί, όταν 30χρονη υπήκοος Ιταλίας τραυματίστηκε βαριά από την προπέλα θαλαμηγού στον όρμο Καλυψούς.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η γυναίκα βρισκόταν σε βοηθητικό μικρό σκάφος πίσω από τη θαλαμηγό, η οποία πραγματοποιούσε μανούβρες. Στην προσπάθειά της να επιβιβαστεί στη θαλαμηγό, έπεσε στη θάλασσα και τραυματίστηκε από την προπέλα.
Η 32χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στο δεξί κάτω άκρο και υπέστη ακρωτηριασμό του ενός ποδιού. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
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Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ γιατρός παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία.
Ο 52χρονος χειριστής της θαλαμηγού συνελήφθη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αντιμετωπίζει κατηγορία για βαριά σωματική βλάβη.