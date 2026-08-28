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Η ανάρτηση της Μαρίνας Σπανού.

Μία ανάρτηση γεμάτη με όμορφες εικόνες έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου η Μαρίνα Σπανού στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η πετυχημένη ερμηνεύτρια, μέσω της δημοσίευσής της, θέλησε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποτυπώνοντας όμορφες στιγμές και εντυπωσιακά τοπία.

Προορισμός της φαίνεται πως ήταν το Ιόνιο και συγκεκριμένα η Κεφαλονιά, όπου πέρασε ένα μέρος των διακοπών της δίπλα στη θάλασσα και κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Στην ανάρτηση που έκανε, η ίδια εμφανίζεται πάνω σε βάρκα να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της φορώντας το μπικίνι της, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε εικόνες από τα εντυπωσιακά τοπία του νησιού.

{https://www.instagram.com/p/DcjOHgKiObN/?hl=el&img_index=1}

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«kefalonia on film», ήταν η λιτή φράση με την οποία η Μαρίνα Σπανού θέλησε να συνοδεύσει την ανάρτησή της.