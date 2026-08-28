Στη δικογραφία της υπόθεσης της διακίνησης ναρκωτικών περιλαμβάνονται δύο ακόμα, που αναζητούνται και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.

Τρία άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 834,9 γραμμάρια κάνναβης, 131,6 γραμμάρια «σοκολάτας», 522,5 γραμμάρια κεταμίνης, 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 56,2 γραμμάρια MDMA, 39 γραμμάρια Ecstasy, 180 φαρμακευτικά χάπια, 100 καραμέλες κάνναβης, 103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC και 15.655 ευρώ

Οι συλλήψεις έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026, σε περιοχή της Αττικής ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.

Τι προέκυψε από την έρευνα

Από την έρευνα προέκυψε ότι ένας 41χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Προμηθεύονταν και διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες προμηθευόταν από ψυχολόγο.

Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» το σπίτι του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών. Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν στο σπίτι του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία ο 41χρονος μετέβαινε με το δι΄κο του ατυοκίνητο ή παρέδιδε ουσίες μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.

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Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό. Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος προέβη συνολικά σε 90 αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.

{https://www.youtube.com/watch?v=uD2FqlGV_Dc}

Την Παρασκευή ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-834,9 γραμμάρια κάνναβης,

-131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

-522,5 γραμμάρια κεταμίνης,

-122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

-56,2 γραμμάρια MDMA,

-39 γραμμάρια Ecstasy,

-180 φαρμακευτικά χάπια,

-100 καραμέλες κάνναβης,

-103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,

-15.565 ευρώ,

-6 ζυγαριές ακριβείας,

-2 οχήματα,

μοτοσυκλέτα και

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.