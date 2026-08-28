Τι αναπολεί ο Σάκης Τανιμανίδης από την Ελλάδα;

Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο δημοσίευσε ο Σάκης Τανιμανίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media από την Αμερική, κάνοντας ξεκάθαρο ότι έχει αρχίσει και του λείπει η Ελλάδα ακόμη και για τα πιο μικρά πράγματα.

Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας τις τελευταίες δύο εβδομάδες βρίσκεται στην Αμερική μαζί με την σύντροφό του, Χριστίνα Μπόμπα, και τις δύο τους κόρες, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις και απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως έχει αρχίσει να νοσταλγεί ορισμένες μικρές καθημερινές συνήθειες που στην Αμερική δεν υπάρχουν.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε ένα μπουκάλι με νερό και συγκεκριμένα το καπάκι του, με τον Σάκη Τανιμανίδη να βρίσκει την αφορμή για ένα χιουμοριστικό βίντεο.

Στο σύντομο στιγμιότυπο, ο ίδιος κάθεται σε ένα τραπέζι και ανοίγοντας το μπουκάλι, αναρωτιέται γιατί το καπάκι δεν είναι κολλημένο πάνω του, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Στη συνέχεια, κάνει την κίνηση να πιει, ωστόσο η συνήθεια φαίνεται πως τον ακολουθεί και τοποθετεί το καπάκι δίπλα στο στόμα του την ώρα που πίνει νερό.

{https://www.instagram.com/p/Dci9j8xuuLd/?hl=el}

«Όταν είσαι ήδη 2 εβδομάδες στην Αμερική, αλλά σου λείπει η Ευρωπαϊκή Ένωση», έγραψε πάνω στο βίντεο με χιούμορ ο Σάκης Τανιμανίδης.