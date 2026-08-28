Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, ταξιδεύοντας σε διάφορα νησιά της Ελλάδας και ανακαλύπτοντας τα όμορφα τοπία του Αιγαίου.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια διατηρεί, σχεδόν, καθημερινή επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσω των social media, και μοιράζεται φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις αποδράσεις της, κερδίζοντας το ενδιαφέρον.

Σε κάθε νέα της δημοσίευση αποκαλύπτει μόλις μερικές από τις ομορφιές των ελληνικών νησιών, απαθανατίζοντας τα τοπία, τα όμορφα ηλιοβασιλέματα, αλλά και τις δικές της πόζες με μπικίνι.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, βρέθηκε στην Πάτμο, τους Λειψούς και τη Λέρο, ενώ το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου, μοιράστηκε με τους followers της νέες φωτογραφίες από τις αποδράσεις της στα Κουφονήσια.

{https://www.instagram.com/p/DcRWeNXDCVs/?hl=el&img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα νέα στιγμιότυπα, η παρουσιάστρια ποζάρει με ένα μαύρο μπικίνι, έχοντας ως φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και το νησιωτικό τοπίο. Οι φωτογραφίες της αποτυπώνουν μερικές από τις στιγμές χαλάρωσης και η ίδια φαίνεται πως απολαμβάνει τις ημέρες της μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

{https://www.instagram.com/p/DcjcsruDJ_3/?hl=el&img_index=1}

«Κουφονήσι», ήταν η μοναδική λέξη που επέλεξε να προσθέσει στη λεζάντα της ανάρτησής της.