Οι καλοκαιρινές διακοπές της ερμηνεύτριας μέσα από φωτογραφίες.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο με όμορφες στιγμές φαίνεται πως πέρασε η Νατάσσα Μποφίλιου, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις σε ένα από τα πιο όμορφα και γοητευτικά νησιά της Ελλάδας.

Η ερμηνεύτρια, βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά στη Φολέγανδρο, όπου και πέρασε ένα σημαντικό μέρος των διακοπών της μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στο πλευρό της είχε τον σύντροφό της, ωστόσο, το ηλιοβασίλεμα από το νησί φαίνεται πως της «έκλεψε» την καρδιά.

Μέσα από μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αποκάλυψε μόλις μερικές από τις εικόνες που κατάφερε να συλλέξει από τη Φολέγανδρο, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία μικρή γεύση από τις διακοπές της.

Έτσι, η Νατάσσα Μποφίλιου, το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, δημοσίευσε μία σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο με στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

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«Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει... Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά», πρόσθεσε στη σχετική λεζάντα εμφανώς ενθουσιασμένη.

{https://www.instagram.com/p/DcgXk7aiJlB/?hl=el&img_index=5}

Η τελευταία της φωτογραφία ωστόσο, ίσως, αποτυπώνει τα συναισθήματά της κατά την αναχώρηση από το νησί, με την γκριμάτσα να της να δείχνει την απογοήτευσή της για το τέλος των διακοπών.