«Κλείδωσε» η ημερομηνία που θα πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε 570.792 δικαιούχους.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο, οι 570.792 δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα για να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Επειδή η τελευταία ημέρα του μήνα «πέφτει» Δευτέρα, οι πιστώσεις αναμένεται να είναι διαθέσιμες στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι πληρωμές θα είναι διαθέσιμες και στα γκισέ των τραπεζών. Υπενθυμίζεται ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα Επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής, καταβάλλονται πλέον μέσω προπληρωμένων καρτών.

Ποια επιδόματα πληρώνονται

Επίδομα Στέγασης: 162.010 δικαιούχοι – 19.206.495,37 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.867 δικαιούχοι – 33.588.153,64 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 583 δικαιούχοι – 136.059,12 ευρώ

Αναπηρικά: 192.686 δικαιούχοι – 94.205.955,75 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.839 δικαιούχοι – 172.084,91 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.499 δικαιούχοι – 4.535.803,59 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.123 δικαιούχοι – 10.097.970,72 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 452 δικαιούχοι – 145.360,44 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 13.077 δικαιούχοι – 3.222.701,31 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 46 δικαιούχοι – 36.490 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.779 δικαιούχοι – 12.828.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 49 δικαιούχοι – 18.900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.310 δικαιούχοι – 212.326,99 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 421 δικαιούχοι – 44.388,86 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 650 δικαιούχοι – 501.609,04 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.384 δικαιούχοι – 1.901.103,15 ευρώ