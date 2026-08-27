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Ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες κατεδάφισης με εντολή Δένδια.

Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κατεδαφίζεται το κτίριο του Badminton στο Γουδή.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας, «κατ' εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ΥΠΕΘΑ ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton».

Οι εργασίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εξελίσσονται ταχύτατα στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

{https://www.youtube.com/watch?v=aUCVCrV8Rs0}

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Η ανάρτηση Δένδια για το Badminton

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας έγραψε σχετικά «Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)», παραθέτοντας και τις σχετικές φωτογραφίες.

{https://x.com/NikosDendias/status/2092970447545463096}

Δείτε φωτογραφίες από την κατεδάφιση του κτιρίου