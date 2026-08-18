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Η δικαίωση του υπουργού Άμυνας.

Ουκ ολίγες φορές ο Νίκος Δένδιας είχε διαφωνήσει με την πολιτική των "ήρεμων νερών", όπως αυτή ακολουθούνταν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αρχικά τη διαφωνία του την εξέφραζε στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ενώ από κάποια στιγμή και μετά άρχιζε να την αφήνει να εννοηθεί και δημοσίως.

Στο τελευταίο Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου τον περασμένο Μάιο ο υπουργός Άμυνας ήταν απολύτως σαφής: Δεν πίστεψα ποτέ στο αφήγημα των ήρεμων νερών.

Προφανώς καταλάβαινε τι ερχόταν και προσπαθούσε να προλάβει. Ή να μην είναι συνυπεύθυνος.

Δεν ξέρουμε απλώς αν περίμενε πως η δικαίωσή του θα έρθει τόσο σύντομα!

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Β.Σκ.