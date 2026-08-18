Ο κ. Παπαδόπουλος ανατρέχει στην περίοδο που βρέθηκε στο MIT στις ΗΠΑ και μεταφέρει ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που, όπως σημειώνει, έλαβε από τον σπουδαίο Ιάπωνα σεισμολόγο Kei Aki.

Στο τεράστιο και ιδιαίτερα σύνθετο επιστημονικό ζήτημα της πρόγνωσης των σεισμών αναφέρεται σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας παράλληλα τις σημαντικές κοινωνικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια επιτυχημένη πρόγνωση.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανατρέχει στην περίοδο που βρέθηκε στο MIT στις ΗΠΑ και μεταφέρει ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που, όπως σημειώνει, έλαβε από τον σπουδαίο Ιάπωνα σεισμολόγο Kei Aki, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες της παγκόσμιας σεισμολογίας.

Το πρόβλημα με τη βραχυχρόνια πρόγνωση

Όπως εξηγεί, η χρονική κλίμακα της πρόγνωσης παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο επιστημονικά, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και κοινωνικής αντίδρασης.

Μια βραχυχρόνια πρόγνωση, για παράδειγμα για μερικές ημέρες ή λίγες εβδομάδες, μπορεί να αφήσει ελάχιστο περιθώριο στις αρμόδιες αρχές να λάβουν ουσιαστικά μέτρα προετοιμασίας.

Στον αντίποδα, μια πολύ μακροχρόνια πρόγνωση, όπως αυτή που αφορά έναν σεισμό σε ορίζοντα 10 ή 15 ετών, αντιμετωπίζει ένα διαφορετικό πρόβλημα. Οι κυβερνήσεις και τα πρόσωπα στις θέσεις ευθύνης αλλάζουν, η επικαιρότητα μετατοπίζεται και το ζήτημα μπορεί σταδιακά να ξεχαστεί.

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Γιατί η μεσοπρόθεσμη πρόγνωση θεωρείται πιο αποδοτική

Με βάση αυτή την προσέγγιση, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημειώνει ότι από κοινωνική άποψη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει η μεσοπρόθεσμη πρόγνωση, με χρονικό ορίζοντα περίπου ενός έως δύο ετών.

Σε αυτό το διάστημα, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν, θεωρητικά, να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμαστούν και να λάβουν μέτρα, χωρίς παράλληλα η προειδοποίηση να απέχει τόσο πολύ χρονικά ώστε να χάσει τη σημασία της.

Ο σεισμολόγος κλείνει την αναφορά του με μια προσωπική αναφορά στον Kei Aki, σημειώνοντας πως ο κορυφαίος επιστήμονας «πάντα είναι στο μυαλό και στην καρδιά μου».

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι θα επανέλθει στο ζήτημα της πρόγνωσης των σεισμών, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα πεδίο που, παρά τη σημασία του, παραμένει άγνωστο στο ευρύ κοινό.

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