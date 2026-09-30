Οι δηλώσεις του Ζεσούς έριξαν λάδι στη φωτιά, ο Ρονάλντο αποχώρησε από το καμπ της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «έσπασε» τη σιωπή του και με ανάρτηση επιβεβαίωσε ότι αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της εθνικής Πορτογαλίας, την παραμονή του ματς με τη Δανία για το Nations League, αφού όπως όλα δείχνουν, οι σημερινές δηλώσεις του Ζόρζε Ζεσούς έριξαν λάδι στη φωτιά.

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών, ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την αποστολή, «δείχνοντας» προς τις δηλώσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός και προανήγγειλε ότι θα πει την αλήθεια στους Πορτογάλους, για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, την κατάλληλη στιγμή.

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού τεχνικού και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από το προπονητικό καμπ της εθνικής ομάδας», αναφέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ανάρτηση, που τη συνόδευσε με φωτογραφία του στην οποία φορά τη φόρμα της εθνικής ομάδας.

«Την κατάλληλη στιγμή, θα πω στους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους πίσω από την αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντα αφοσιωμένος», συμπληρώνει.

Τώρα, καταλήγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, «είναι η ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, ανεξαιρέτως».

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Πορτογαλία: Η ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για τον Ρονάλντο

Μετά την ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αποχώρηση του αρχηγού της εθνικής ομάδας, δίχως περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοινώνει ότι ο διεθνής Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της εθνικής ομάδας, το οποίο πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη.

Η προετοιμασία για τα ματς με τη Δανία και τη Νορβηγία- το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί στο “Ντραγκάο”- θα συνεχιστεί όπως έχει προγραμματιστεί, με τους υπόλοιπους 24 παίκτες που έχουν κληθεί.

Όλη η αποστολή παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στις επερχόμενες αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων».

Το ιδιωτικό τζετ του Ρονάλντο αναμένεται στην Κοπεγχάγη

Στην Κοπεγχάγη αναμένεται να φτάσει το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο, με το οποίο ο CR7 θα αναχωρήσει για τη Μαδρίτη, σύμφωνα με τη Marca. Η ισπανική εφημερίδα σημειώνει ότι παρά την ανακοίνωση για την αποχώρησή του από το προπονητικό καμπ, ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας δεν προαναγγέλλει το οριστικό «αντίο» στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Πώς ξεκίνησε η κρίση μεταξύ Ζεσούς και Ρονάλντο

Η κρίση στους κόλπους της εθνικής Πορτογαλίας ξέσπασε την Κυριακή, όταν ο Ζόρζε Ζεσούς άφησε στον πάγκο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στο ματς κόντρα στη Νορβηγία για το Nations League, παρότι του είχε πει ότι θα παίξει. Ήταν μόλις το τρίτο ματς της εθνικής Πορτογαλίας που ο 41χρονος έμεινε στον πάγκο, έπειτα από ένα στους ομίλους του Euro 2008, όταν η ομάδα είχε ήδη προκριθεί και ένα φιλικό με την Κροατία, πριν από το Euro 2024.

Τις επόμενες δύο ημέρες, ο CR7 δεν προπονήθηκε με την ομάδα. Εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης, ο πρόεδρος της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, πήγε εκτάκτως στο προπονητικό καμπ, προκειμένου να λειτουργήσει «πυροσβεστικά».

Έγιναν δύο συναντήσεις, το βράδυ της Τρίτης ένα τετ α τετ του Ζεσούς με τον Ρονάλντο και το πρωί της Τετάρτης νέα συζήτησή τους, παρουσία του Προένσα. Το μεσημέρι της Τετάρτης, πορτογαλικά ΜΜΕ μετέδιδαν πληροφορίες πως η κρίση είχε εκτονωθεί, έστω και προσωρινά. Όμως, τις ώρες που ακολούθησαν οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες και οδήγησαν στην αποχώρηση του 41χρονου από το προπονητικό καμπ.

Οι δηλώσεις του Ζεσούς που έριξαν λάδι στη φωτιά

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, ο Ζόρζε Ζεσούς παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Δανία. Όπως αναμενόταν, κυριάρχησε το ζήτημα που είχε προκύψει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέμεινε ότι δεν υπήρχε θέμα και πως όταν «αναγκάστηκε» να μιλήσει με τον σταρ της ομάδας του, λόγω της έντονη φημολογίας, εκείνος του είπε: «Είμαι εδώ για να αποφασίσεις, εάν θέλεις να παίξω, θα παίξω. Εάν με θες στον πάγκο, θα καθίσω εκεί».

Εξάλλου, ο Ζεσούς διαβεβαίωσε ότι ο Ρονάλντο θα προπονούνταν το απόγευμα της Τετάρτης με την ομάδα. «Δεν αρνήθηκε να προπονηθεί χθες. Ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο δεν προπονήθηκε, επειδή ήταν τραυματισμένος, ούτε ο Ζοάο Φέλιξ, γιατί προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κόπωση. Ο Κριστιάνο έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Θα προπονηθεί σήμερα. Είναι η τέταρτη ημέρα, οπότε θα προπονηθεί», δήλωσε.

Οι εξελίξεις τον διέψευσαν. Την ώρα που οι υπόλοιποι διεθνείς της Πορτογαλίας βγήκαν για να προπονηθούν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε από το γήπεδο Πάρκεν της Κοπεγχάγης. Αργότερα, επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από το προπονητικό καμπ, με την ανάρτηση στο Instagram.

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Όπως φάνηκε και από την ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, τα λεγόμενα του Ζόρζε Ζεσούς στη συνέντευξη Τύπου ήταν η σταγόνα που… ξεχείλισε το ποτήρι. Σε αυτή ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις για την ομάδα, τονίζοντας ότι αυτό δεν θα το αλλάξει κανένας παίκτης.

«Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο ματς. Εάν τον χρειαστούμε, θα παίξει, αν δεν τον χρειαστούμε, δεν θα παίξει», είπε, ανακοινώνοντας ότι ο Ρονάλντο δεν θα ήταν βασικός στο αυριανό ματς και τόνισε πως οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους.

«Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο θέμα ανάμεσά μας, αλλά δεν υπήρξε. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις και όλοι το ξέρουν αυτό», τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Παραδέχθηκε ότι είχε πει στον Ρονάλντο ότι θα έπαιζε κόντρα στη Νορβηγία, αλλά πρόσθεσε ότι οι συνθήκες του ματς τον έκαναν να αλλάξει γνώμη. Αναγνώρισε ότι σε κανέναν ποδοσφαιριστή- ειδικά στον Ρονάλντο, σημείωσε- δεν αρέσει να κάνει 20-30 λεπτά προθέρμανση, χωρίς να μπει τελικά στον αγωνιστικό χώρο.

Όμως, ξεκαθάρισε: «Μπορώ να υποσχεθώ ό,τι θέλω, εγώ είμαι ο προπονητής. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν θα αποφασίσει για λογαριασμό μου» και πρόσθεσε: «Κανένας παίκτης δεν θα μου αλλάξει άποψη ποτέ. Ούτε εκείνος, ούτε οποιοσδήποτε άλλος στο ποδόσφαιρο, ούτε καν ο πρόεδρος. Κανένας».