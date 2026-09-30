Ο πρώην παίκτης του Survivor μίλησε για την επιθυμία του να εμπλακεί με την πολιτική, την οικογένεια και τον γάμο.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Gio Kay, όπου και αποκάλυψε την επιθυμία του να ασχοληθεί με την πολιτική.

Ο πρώην παίκτης του Survivor είχε εκφράσει και στο παρελθόν την επιθυμία του, ωστόσο τώρα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ιδρύσει το δικό του κόμμα, αποκαλύπτοντας μάλιστα και την ονομασία αυτού.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στον αέρα της εκπομπής.

«Είμαι πολύ καλά αδερφέ. On top of the world. Εννοείται θα κατέβω στην πολιτική, μπορεί και σε δύο χρόνια στις Ευρωεκλογές», ανέφερε αρχικά ο Gio Ka και πρόσθεσε:

«Όχι τώρα, τώρα, αλλά έχουμε το κόμμα και το όνομά του: ‘Generation Ελλάς’. Αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης… θέλω να βγάλουμε την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει ότι η νοοτροπία της Ελλάδας δεν έχει πετύχει, δεν είναι πετυχημένο να πούμε ‘ουάου’».

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Στη συνέχεια, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης απάντησε στις ερωτήσεις τους δημοσιογράφου αναφορικά με το αν σκοπεύει να παντρευτεί και πότε:

«Σύντομα… Ένα – δύο χρόνια σίγουρα. Δεν έχω κάνει πρόταση ακόμη αλλά το έχουμε παρακάνει λίγο, έχουμε μεγαλώσει… Θέλω να κάνω 10 παιδιά και να του στείλω παντού… παγκόσμια. Ο ένας στην Κίνα, ο άλλος στη Γερμανία… Μέγα Αλέξανδρος φίλε…», κατέληξε ο Gio Kay.

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