Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού του Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησαν τον αποκλεισμό τους, επικαλούμενα τις θέσεις τους για το κράτος του Ισραήλ και τον ένοπλο αγώνα.

Υπέρ του αποκλεισμού των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου στο Ισραήλ ψήφισαν την Τετάρτη (23/09) οι εκλογικές αρχές τις χώρας, με τον τελευταίο λόγο για την απόφαση να τον έχει η δικαιοσύνη.

Η κεντρική εκλογική επιτροπή που συγκλήθηκε από τα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού, αποφάσισε να αποκλείσει την Ενωμένη Αραβική Λίστα και την Ενιαία Λίστα (συνασπισμός μικρών αραβικών αριστερών κομμάτων). Η διαδικασία της ψηφοφορίας μεταδόθηκε από το κανάλι της Κνεσέτ.

Η Ενωμένη Αραβική Λίστα του Μανσούρ Αμπάς θεωρείτο από πολλούς αναλυτές ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, καθώς το αποτέλεσμα κρίνεται αμφίρροπο μεταξύ του συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της συμμαχίας των κομμάτων υπό τον κυριότερο αντίπαλό του, τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ.

Στα τέλη Αυγούστου το κόμμα του Αμπάς κατέρριψε ένα «ταμπού», καθώς συμπεριέλαβε στους υποψηφίους του έναν Εβραίο, τον Γιοάβ Σεγκάλοβιτς, πρώην στέλεχος της αστυνομίας.

Αν και επικεφαλής της είναι ένας δικαστής, η εκλογική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και οι αποφάσεις της αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες των κοινοβουλευτικών δυνάμεων.

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Ο συνασπισμός του Νετανιάχου είχε ζητήσει να αποκλειστούν αυτά τα κόμματα υποστηρίζοντας ότι «αρνούνται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους» και «στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα ενός εχθρικού κράτους και μιας τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ».

20% της χώρας οι Αραβοϊσραηλινοί

Πριν από κάθε εκλογές τα ισραηλινά κόμματα επιχειρούν να αποκλείσουν τα αντίπαλά τους μέσω της εκλογικής επιτροπής. Συνήθως τα μέτρα αυτά ακυρώνονται αμέσως από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι Άραβες Ισραηλινοί -αποκαλούνται και Παλαιστίνιοι του Ισραήλ- αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. Είναι απόγονοι των Αράβων κατοίκων της Παλαιστίνης που βρέθηκαν στο ισραηλινό έδαφος μετά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948 και συχνά δηλώνουν ότι πέφτουν θύματα διακρίσεων.

Εκτός από τα δύο αραβικά κόμματα, η εκλογική επιτροπή ακύρωσε και τις υποψηφιότητες του βουλευτή Όφερ Κάσιρ, του ακροαριστερού, αραβο-εβραϊκού κόμματος Hadash και του Σάμι Άμπου Σεχάντεχ, ηγέτη του παλαιστινιακού αριστερού κόμματος Balad. Ο δεύτερος επικρίνεται σφοδρά και από την αντιπολίτευση επειδή σε άρθρο του χαρακτήρισε «σημαντικό ιστορικό γεγονός σε στρατιωτικό, πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο» τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.