Το σχέδιο περιλαμβάνει 66 έργα και αποτελεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες που έχουν καταρτιστεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Axios.

Το Συμβούλιο της Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, θα παρουσιάσει εξάμηνο σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας με κόστος 2,45 δισ. δολάρια στη διάρκεια σύσκεψης των μελών του σήμερα, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 66 έργα και αποτελεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες που έχουν καταρτιστεί μέχρι στιγμής αναφορικά με τους πρώτους μήνες της ανοικοδόμησης της Γάζας μετά τον πόλεμο και τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Περιλαμβάνει χρηματοδότηση για τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, την απομάκρυνση ερειπίων, την επισκευή νοσοκομείων, την οικονομική ανάκαμψη, όπως και την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, σύμφωνα με αντίγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Axios.

Όμως για να προχωρήσει το σχέδιο, το Συμβούλιο Ειρήνης χρειάζεται τη συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς, υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

Το μεγάλο εμπόδιο

Αν και η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συμφωνήσει επί της αρχής σε πτυχές του σχεδίου που έχουν συζητηθεί στο παρελθόν, αρνείται να το εφαρμόσει κυρίως για λόγους εσωτερικής πολιτικής ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

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Και, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί επί της αρχής να αφοπλιστεί, η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει εν μέρει επειδή το Ισραήλ δεν έχει τηρήσει μια εκεχειρία 14 ημερών που θα πρέπει να προηγηθεί.

Το Συμβούλιο της Ειρήνης ελπίζει, σύμφωνα με το Axios, ότι μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, θα μπορέσει τελικά να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου για τη Γάζα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, το αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτικό αδιέξοδο, γεγονός που θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω την εφαρμογή του σχεδίου.

Ζημιές 35,2 δισ. δολαρίων

Το σχέδιο εκτιμά τις υλικές ζημιές στη Γάζα σε 35,2 δισ. δολάρια, ενώ το συνολικό κόστος της πλήρους αποκατάστασης και ανοικοδόμησης εκτιμάται σε περίπου 71,4 δισ. δολάρια σε βάθος δεκαετίας.

Τα 66 έργα χωρίζονται σε έξι βασικούς τομείς: υποδομές, ανθρώπινη ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό, νομικές υποθέσεις, καθώς και ειρήνη και ασφάλεια.

Ο τομέας των υποδομών συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, περίπου 1 δισ. δολάρια. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται περίπου 400 εκατ. δολάρια για προσωρινά καταλύματα, 275 εκατ. για την απομάκρυνση ερειπίων και μη εκραγέντων πυρομαχικών, 50 εκατ. για την αποκατάσταση νοσοκομείων και 30 εκατ. για την επισκευή του οδικού δικτύου.

Πολυεθνική δύναμη ασφαλείας

Περίπου 885 εκατ. δολάρια προβλέπονται για έργα που αφορούν την ασφάλεια.

Μεταξύ άλλων, 275 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για μόνιμη εγκατάσταση στη Ράφα, η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί έως 5.000 μέλη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), ενώ άλλα 140 εκατ. θα διατεθούν για στρατολόγηση, εκπαίδευση, εξοπλισμό και ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας.

Προβλέπονται επίσης 120 εκατ. δολάρια για την κινητοποίηση παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων και 20 εκατ. δολάρια για πρόγραμμα εξαγοράς όπλων και πυρομαχικών.

Χρηματοδότηση

Το βασικό ζήτημα που παραμένει ανοιχτό είναι η χρηματοδότηση. Μέχρι στιγμής, το Συμβούλιο Ειρήνης και η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση δεν έχουν εξασφαλίσει το σύνολο των 2,45 δισ. δολαρίων που απαιτούνται για το σχέδιο.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Συμβουλίου Ειρήνης αναφέρουν ότι δεν χρειάζεται να έχει συγκεντρωθεί ολόκληρο το ποσό από την πρώτη ημέρα που η νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Εκτιμούν ότι, μόλις ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια, οι χώρες που θα στηρίξουν οικονομικά το σχέδιο θα προχωρήσουν στη χρηματοδότηση των επιμέρους έργων.

Με πληροφορίες από Axios

Με πληροφορίες