Η Χαμάς δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε άμεσο σχολιασμό για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από διαφορετικά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές πηγές και διασώστες.

Στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, σκοτώθηκε ο Μπασίρ Αλ-Μπουρς, γιος του Μουνίρ Αλ-Μπουρς, γενικού διευθυντή του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έπληξε αρκετούς μαχητές, μεταξύ των οποίων και τον Αλ-Μπουρς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σκοτώθηκε ο γιος αξιωματούχου του υπουργείου Υγείας

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικογένεια Αλ-Μπουρς, καθώς ο πατέρας του θύματος είχε χάσει και μία κόρη του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ ο ίδιος είχε τραυματιστεί κατά την ίδια επίθεση, σύμφωνα με συγγενείς και διασώστες.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το Reuters, ο Μουνίρ Αλ-Μπουρς εμφανίζεται να μεταφέρει τη σορό του γιου του, τυλιγμένη σε κουβέρτα, μαζί με άλλους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν στη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

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Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του γιου του, λέγοντας ότι βρίσκονταν μαζί σε σκηνή όταν ο νεαρός φέρεται να εξέφρασε τον φόβο ότι θα αποτελέσουν στόχο επίθεσης. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα, ο Μπασίρ βγήκε από τη σκηνή και χτυπήθηκε.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, ο Μουνίρ Αλ-Μπουρς δυσκολευόταν να σταθεί όρθιος, ενώ συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον νεκρό.

Τα άλλα δύο πλήγματα

Οι νεκροί από τις επιθέσεις του Σαββάτου ανήλθαν σε τουλάχιστον τρεις.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Σετζάγια, ανατολικά της πόλης της Γάζας, ενώ ακόμη ένας έχασε τη ζωή του όταν ισραηλινό πλήγμα έπληξε όχημα στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας και διασώστες.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι η επίθεση στη Σεΐχ Ραντουάν είχε ως στόχο μαχητή της Χαμάς. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη.

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται ενώ η κατάσταση στη Γάζα εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται παρά την ισχύ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Πάνω από 73.000 νεκροί

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές υποστηρίζουν ότι περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι από μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες παλαιστινιακές πηγές που επικαλείται το Reuters, περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι κατά το ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Οι αριθμοί των θυμάτων προέρχονται από τις αντίστοιχες πλευρές και δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα στο σύνολό τους.