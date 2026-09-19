Μια συμβολική επιλογή για να τιμηθεί η μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου έκανε η οικογένειά της, ζητώντας αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές προς τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κέντρο Διοτίμα».
Η οικογένεια Παπανδρέου επιθυμεί, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου, να επιλέξουν αντί της κατάθεσης στεφάνων την ενίσχυση του «Κέντρου Διοτίμα».
Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια επιλέγει η έκφραση τιμής στη Μαργαρίτα Παπανδρέου να αποκτήσει και έναν κοινωνικό χαρακτήρα, μετατρέποντας τα αντί στεφάνων ποσά σε έμπρακτη προσφορά προς έναν φορέα με συγκεκριμένο κοινωνικό έργο.