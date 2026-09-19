Πρόκειται για μια κίνηση που συνδέει τη μνήμη της με τη στήριξη του έργου μιας οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα της ισότητας των φύλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Μια συμβολική επιλογή για να τιμηθεί η μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου έκανε η οικογένειά της, ζητώντας αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές προς τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κέντρο Διοτίμα».

Η οικογένεια Παπανδρέου επιθυμεί, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου, να επιλέξουν αντί της κατάθεσης στεφάνων την ενίσχυση του «Κέντρου Διοτίμα».

Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια επιλέγει η έκφραση τιμής στη Μαργαρίτα Παπανδρέου να αποκτήσει και έναν κοινωνικό χαρακτήρα, μετατρέποντας τα αντί στεφάνων ποσά σε έμπρακτη προσφορά προς έναν φορέα με συγκεκριμένο κοινωνικό έργο.