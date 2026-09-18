Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 10πμ, ενημερώνει ο Γιώργος Παπανδρέου.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Γιώργος Παπανδρέου αποχαιρετά τη μητέρα του Μαργαρίτα Παπανδρέου, που πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί γράφει ο Γιώργος Παπανδρέου.

Τη χαρακτηρίζει ως «μαχήτρια ως το τέλος» που «έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών».

Ωστόσο, σημειώνει ο Γιώργος Παπανδρέου «για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».

Ο πρώην πρωθυπουργός ενημερώνει στην ανάρτησή του πως «η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 10πμ».

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