Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε για την πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με βαθιά συγκίνηση μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την πρόωρη απώλειά του, χαρακτηρίζοντας τον σπουδαίο ερμηνευτή ως έναν καλό του φίλο και έναν μοναχικό άνθρωπο.

Ο γνωστός showman, το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», όπου παραχώρησε συνέντευξη στους οικοδεσπότες του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για την επαγγελματική του πορεία και στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως είπε ο καλλιτέχνης, η γνωριμία του με τον ερμηνευτή ξεκίνησε κατά το αρχή της καριέρας τους, στη συνέχεια συνεργάστηκαν και έκτοτε παρέμειναν φίλοι.

Η αναφορά του Τάκη Ζαχαράτου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε αρχικά για τη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι είχαν ιδιαίτερα στενή επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας τους:

«Δεν είμαι πολύ καλά, όχι μόνο εγώ, όλη η Ελλάδα. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Λέω ‘είναι ψέμα; Πλάκα μου κάνετε;’ Είμαι σε μία ιδιαίτερη κατάσταση γιατί γνώριζα τον Γιώργο από την αρχή του, από την Πάτρα που ήρθε να κάνει τα πρώτα του βήματα, τον κούρεψα, γνωρίστηκαν οι οικογένειές μας… Γέλια… Γέλιο, στα πατώματα. Ήταν ο φίλος μου που μετά δουλέψαμε μαζί… Ο κάθε ένας μετά πήρε τον δρόμο του, τον έκανα και στις εμφανίσεις μου. Τον έχω μελετήσει και μου έλεγε ‘Δεν το πιστεύω’. Είχε απίστευτο ταλέντο ως ηθοποιός και μίμος. Είχε πολύ βάθος σαν άνθρωπος και με βαθιά ματιά, παρατηρούσε τους ανθρώπους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Τάκης Ζαχαράτος ανέφερε: «Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μία αγάπη και ένας θαυμασμός. Είναι ο φίλος μου που έφυγε, τα χρόνια μου στην Πάτρα, από την άλλη, αισθάνομαι για τον ‘μύθο Μαζωνάκη’. Πώς είναι ένα παιδάκι που παίζει με τον spider-man και του παίρνεις το παιχνίδι. Νιώθω αυτό το πράγμα… Νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου».

«Συλλυπητήρια εννοείται στην οικογένεια, αλλά θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου και στην άλλη του οικογένεια, το κοινό. Πιστεύω από εκεί που είναι θα χαίρεται πάρα πολύ. Ήθελε να χαρεί και να απολαύσει. Δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι την αγάπη του κόσμου, σε δόσεις την αισθάνεσαι... Θα ζει πάντα όσο τον αγαπάνε. Δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε θα φύγει…», σχολίασε ο καλλιτέχνης μιλώντας για το κοινό και τους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τέλος, ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι ήταν πάντοτε ένας ιδιαίτερα μοναχικός άνθρωπος:

«Είναι μοναχικός ο δρόμος του καλλιτέχνη. Όταν έχεις έναν τέτοιο κόσμο να σε λατρεύει και να σου δίνει το χέρι του και την αγκαλιά του είναι σπουδαίο. Είναι Όσκαρ. Πάντα ήταν μοναχικός ο Μαζωνάκης, και πολλοί καλλιτέχνες είναι έτσι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dli911ky6mm9?integrationId=40599y14juihe6ly}