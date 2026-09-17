Η κοινή φωτογραφία από το 2004.

Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα και μία φωτογραφία από το 2004, θέλησε να αποχαιρετήσει ο Γιώργος Χρανιώτης τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο και πρόωρο θάνατο του ερμηνευτή.

Ο Γιώργος Χρανιώτης, το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, και μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής του, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ορισμένες από τις αναμνήσεις που «έχτισε» με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η φιλία τον δύο ανδρών φαίνεται πως ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και ο Γιώργος Χρανιώτης θυμήθηκε μερικές από τις κοινές τους στιγμές.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Χρανιώτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που βγαίναμε έξω και τα πίναμε και μου έλεγες και σου έλεγα. Τότε που σου μίλαγα για τον σουρεαλισμό και μου απαντούσες ότι δεν τα πολύ καταλαβαίνεις όλα αυτά. Αλλά τα καταλάβαινες. Που με σκέπασες με μια κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο, τότε που χα γίνει κόκκαλο. Κι έφυγες. Κύριος. Μάγκας. Ωραίος .Τότε που ήμασταν με τον Βασιλόπουλο και χορεύαμε σαν δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι άγγελοι .

Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που σ έλεγα Τζωρτζ και μ έλεγες Τζωρτζ. Που μου έλεγες αργότερα για τις αποτοξινώσεις σου ,όταν σ έβλεπα στο ιατρείο της φίλης σου της Κατερίνας της Μουστάκα, που πήγαινα και εγώ για ανατάξεις.

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Μετά χαθήκαμε λίγο. Δουλεύαμε πολύ κι οι δυο, αλλά όταν ανταμώναμε, ανοίγαμε εύκολα τις αγκαλιές μας, για να χορτάσουμε.

Μπουζούκια που χα έρθει να σε δω κάνα δυο φορές (το ξέρες ότι δεν ήμουν πολύ fan, αλλά ήμουν δικός σου fan), Rokky horror picture show στο θέατρο που κρατούσες τον ρόλο του αφηγητή (τι καλός που ήσουν ρε μάγκα μου) στην Κύπρο που χα γυρίσματα και πήγα μόνος μου να σε δω να τραγουδάς, να σε δω μετά στα καμαρίνια (άλλη ωραία αγκαλιά) και μετά στο Yfsf που ήσουν κριτική επιτροπή.

Και μετά έγινα πατέρας και χαθήκαμε εντελώς. Και εγώ και εσύ.

Θα ξανανταμώσουμε Τζωρτζ. Και θα ξανά χορέψουμε

Adios amigo.

Η φωτό είναι απ το 2004, από τα γενέθλια του Γιώργου».

{https://www.instagram.com/p/DdZSPj8qfWG/}