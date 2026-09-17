Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η BitBank αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ψηφιακών χρηματοοικονομικών υποδομών για την παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Νέες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, διευρύνοντας την πίεση προς τα δίκτυα, που σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών.

Στο επίκεντρο της νέας δέσμης κυρώσεων βρίσκεται η BitBank, ιρανική πλατφόρμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με τον επιχειρηματία Μπαμπάκ Ζαντζανί. Η εταιρεία προστέθηκε από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στη λίστα των ειδικά χαρακτηρισμένων υπηκόων και οντοτήτων (SDN).

Παράλληλα, οι κυρώσεις αφορούν την Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, την εταιρεία που σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέπτυξε την BitBank, καθώς και τρία πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον Ζαντζανί.

{https://x.com/USTreasury/status/2100647695291469979}

Στο στόχαστρο οι συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η BitBank αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ψηφιακών χρηματοοικονομικών υποδομών που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Oι αμερικανικές αρχές κατηγορούν την πλατφόρμα ότι επεξεργάστηκε πληρωμές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονταν με τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ μέρος των κεφαλαίων φέρεται να κατευθυνόταν προς ιρανικούς κρατικούς φορείς.

{https://x.com/AJENews/status/2100650098602524750}

Η Ουάσινγκτον εντάσσει τη συγκεκριμένη κίνηση στην επιχείρηση «Οικονομικός Παρίας» , την εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών και εμπορικών δικτύων του Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η νέα απόφαση δείχνει πως οι προσπάθειες χρηματοδότησης του ιρανικού καθεστώτος μέσω κρυπτονομισμάτων δεν βρίσκονται εκτός της εμβέλειας των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο ρόλος του Ζαντζανί

Ο Μπαμπάκ Ζαντζανί αποτελεί εδώ και χρόνια πρόσωπο που βρίσκεται στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών. Τον Ιούλιο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε επιβάλει νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που, σύμφωνα με την OFAC, αποτελούν τμήματα του ευρύτερου δικτύου του στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, του χρυσού και των μεταφορών.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι ο Ζαντζανί έχει αναπτύξει ένα σύνθετο επιχειρηματικό δίκτυο, μέσω του οποίου μπορεί να αποκρύπτεται η προέλευση κεφαλαίων και να πραγματοποιούνται οικονομικές συναλλαγές εκτός των παραδοσιακών διαύλων.

Οι νέες κυρώσεις έρχονται ενώ οι ΗΠΑ εντείνουν συνολικά την εκστρατεία οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, με μέτρα που έχουν επεκταθεί σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ενέργεια, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Με πληροφορίες του Al Jazeera