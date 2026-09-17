Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΡ, Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ούτε νομικό ούτε συνταγματικό εμπόδιο.

Νέα σαφής τοποθέτηση υπέρ της εκ νέου υποψηφιότητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές διατυπώθηκε από την ηγεσία του ΑΚΡ.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ούτε νομικό ούτε συνταγματικό εμπόδιο για νέα υποψηφιότητα του Τούρκου προέδρου.

Η τοποθέτηση έγινε στον Σαγγάριο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Συναντήσεις του Αιώνα της Τουρκίας», με τον Γκιουλ να συνδέει το ζήτημα με τη συζήτηση για ένα νέο Σύνταγμα.

«Μια από τις σημαντικές συναινέσεις του έθνους μας είναι ο πρόεδρός μας να συνεχίσει την πορεία του ως πρόεδρος και να οδηγήσει την Τουρκία σε μια ισχυρότερη ηγεσία. Δεν υπάρχει κανένα νομικό και συνταγματικό εμπόδιο για την εκ νέου υποψηφιότητα του προέδρου μας».

Ο Γκιουλ υποστήριξε ότι η σχετική διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει το πολιτικό πλαίσιο για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τουρκική Βουλή θα ανταποκριθεί στην «προσδοκία του έθνους».

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Την ίδια ώρα, ο ηγέτης του MHP και εταίρος της κυβέρνησης Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έδωσε ως ημερομηνία των γενικών εκλογών τη 14η Μαΐου 2028, σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη διεξαγωγή τους νωρίτερα δεν θα συνιστούσε «πρόωρες εκλογές», αλλά «ανανέωση των εκλογών».

«Ο πρόεδρος ολοκλήρωσε τις δύο από τις τρεις ημισέληνους, κέρδισε τις εκλογές του 2018 και του 2023, τώρα παραμένει η τρίτη ημισέληνος από τις τρεις. Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρώσει και την τρίτη ημισέληνο», δήλωσε, αποκαλώντας τη θητεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον προεδρικό θώκο «ημισέληνο».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ