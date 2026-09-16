Το πρόγραμμα αφορά εγγεγραμμένους ανέργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης ηλικίας από 25 έως και 54 ετών και προβλέπει την τοποθέτηση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων για το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών». Το πρόγραμμα αφορά εγγεγραμμένους ανέργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης ηλικίας από 25 έως και 54 ετών και προβλέπει την τοποθέτηση 1.000 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Πού μπορούν να δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτησή τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Μέσω του προσωρινού πίνακα μπορούν να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους, ενώ όσοι έχουν αποκλειστεί μπορούν να πληροφορηθούν και τον λόγο αποκλεισμού τους. Η κατάρτιση των πινάκων έγινε μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies/eidiko-proghramma-apaskholisis-ghia-1000-anerghoys-ptikhioukhoys-aei-pe-kai-te-ilikias-25-54-etwn-sti-dypa

Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση, συνοδευόμενη, όπου απαιτείται, από τα σχετικά δικαιολογητικά. Η διαδικασία των ενστάσεων ξεκινά την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 και ολοκληρώνεται Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω της δημιουργίας θέσεων πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 36 εκατομμύρια ευρώ.