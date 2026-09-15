Φανταστείτε τι μπορεί να συμβαίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην εν λόγω υπηρεσία…

Εντάξει, κάτι έχουμε πάρει χαμπάρι ότι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και το κράτος έχουν μετατραπεί σε κυβερνητικό «τσιφλίκι».

Όμως, το ότι θα απαγόρευαν στο σωματείο να κάνει ανακοίνωση από το μικρόφωνο προς τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, για να παραστούν –αν ήθελαν– στη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι κάτι διαφορετικό!

Ανέβασε το επίπεδο του αυταρχισμού. Όλα αυτά ενώ ο πρώην πρωθυπουργός είναι μέσα στο κτήριο της υπηρεσίας και έξω από αυτό βρίσκονται τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι. Και τα καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι – για την ακρίβεια, ο πρόεδρος του σωματείου.

Φανταστείτε τι μπορεί να συμβαίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην εν λόγω υπηρεσία…

Α.Γ.