«Είναι μέρος του μοτίβου που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη», προειδοποίησε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Ρωσικό πλοίο εκτόξευσε χθες Δευτέρα φωτοβολίδες προς δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο ανοιχτά των νότιων ακτών της Δανίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Κοπεγχάγη, καθώς η επιθετική στάση του Κρεμλίνου απέναντι στην Ευρώπη εντείνεται, σύμφωνα με το Poltiico.

«Η ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς το ελικόπτερο. Μία από τις φωτοβολίδες πέρασε σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικόπτερο», ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας οι δανέζικες ένοπλες δυνάμεις.

Ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι διεξάγει εκστρατεία υβριδικού πολέμου με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης, ενώ παράλληλα συνεχίζει την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το ΝΑΤΟ έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει μια αντίδραση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση απέναντι στη Ρωσία.

«Είναι μέρος του μοτίβου που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σήμερα Τρίτη, σχολιάζοντας στο περιστατικό.

«Με μια Ρωσία που γίνεται πιο επιθετική και διεκδικητική, ο υβριδικός πόλεμος εναντίον της Ευρώπης έχει ενταθεί. Και αυτό δοκιμάζει και προκαλεί το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία θέλει να εκφοβίσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η δική μας απάντηση είναι να σταθούμε ακόμη πιο ενωμένοι και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης», πρόσθεσε.

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Η Δανία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι ένα από τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας δέχθηκε δύο φωτοβολίδες, οι οποίες εκτοξεύτηκαν από ρωσική φρεγάτα, ενώ πραγματοποιούσε αποστολή ρουτίνας για τη φωτογράφιση του πλοίου στα ύδατα ανοιχτά του Γκέντσερ. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Για τον λόγο αυτό, κλήθηκε ο Ρώσος πρέσβης για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

{https://x.com/DanishMFA/status/2099736913850605731}

Με πληροφορίες από Politico