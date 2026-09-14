Ο κ. Βελόπουλος προέβλεψε «θερμό χειμώνα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο

Με νέους χρησμούς επανήλθε ο Κυριάκος Βελόπουλος για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Focus FM της Θεσσαλονίκης ο κ. Βελόπουλος προέβλεψε «θερμό χειμώνα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, συνδέοντας ενδεχόμενες πολιτικές εξελίξεις με την υπόθεση του Predator και την επικείμενη εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, που έχει οριστεί για τις11 Δεκεμβρίου.

Προειδοποίησε δε, ότι «το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό», χαρακτηρίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών «καταλύτη πολιτικών εξελίξεων. «Ο Ντίλιαν απαιτεί να γίνει το δικαστήριο και να αθωωθεί, γιατί έχει τα τιμολόγια. Αλλιώς θα τα δώσει. Η ιστορία του Predator είναι καταλύτης για τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Μητσοτάκης, πιθανόν αν δεν βρει λύση με τον Ντίλιαν, να οδηγηθεί μαθηματικά σε εκλογές» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η στήλη υπενθυμίζει ότι αντίστοιχες... προβλέψεις έκανε ανεπιτυχώς ο κ. Βελόπουλος στις 5 Ιουνίου, όταν προειδοποιούσε πως ο Ταλ Ντίλιαν «θα μιλήσει μεταξύ 20-25 Ιουνίου και θα σκάσει το απόστημα».

Δεδομένου πως οι εσχατολογικές τοποθετήσεις του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: Είτε ο κ. Βελόπουλος έχει κάποια πηγή πληροφόρησης που τον ρίχνει στα βράχια αλλά συνεχίζει να την αναπαράγει, είτε λειτουργεί ως άτυπος εκπρόσωπος του Ταλ Ντίλιαν σε μία υπόγεια διελκυστίνδα αλληλοπιέσεων για την επερχόμενη δίκη...

Ν.Α.