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Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη - Πλήθος κόσμου στη Νίκαια

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη - Πλήθος κόσμου στη Νίκαια
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Χιλιάδες κόσμου βρίσκονται ήδη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τελευταίο αντίο από χιλιάδες ανθρώπους στον 54χρονο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14-09-2026) στενοί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες και απλός κόσμος που ένιωσε την ανάγκη να τιμήσει τη μνήμη του, έσπευσαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει στη 13:00 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οι στιγμές συγκίνησης στη γειτονιά που μεγάλωσε είναι διαδοχικές.

«Λαοθάλασσα» χτες το βράδυ

Στη μία το μεσημέρι θα τελεσθεί σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου κι από τον ΙΝ Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη στη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές.

Στο Γ' Νεκροταφείο η ταφή

Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλιπόντος, αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, ενώ η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

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Λαϊκή αγρυπνία

Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γ. Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ναό όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία κι ήταν η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο αδόκητα χαμένος τραγουδιστής. Πολύ πριν την άφιξη της σορού και την εκκίνηση της αγρύπνιας, το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά κι υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, προκειμένου να δώσει το στερνό κατευόδιο στο μουσικό ίνδαλμά του και κατά τη μακρά διάρκεια της αναμονής περίσσεψαν τα σχόλια θαυμαστών του Μαζωνάκη τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες της απώλειάς του.

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Θαυμαστές έρχονται και από επαρχεία

Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φθάσει και αναμένεται να φθάσουν και σήμερα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Γ. Μαζωνάκη από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.

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Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ΙΝ, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός, ενώ για να τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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LIVE

  • Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

    11:50:15

    Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ανακοινώθηκε ότι σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω της επικείμενης τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Γεωργίου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας και εν συνεχεία της ταφής στο Γ΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων αλλά και της αναμενόμενης προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

    Ειδικότερα, ήδη από τις βραδινές ώρες της 13-9-2026 και μέχρι πέρατος αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

    Επιπλέον, από τις 10:00’ σήμερα και μέχρι πέρατος πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

    Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέξουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται πλήρως με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία.

  • Χορεύουν ζεϊμπέκικο έξω από την εκκλησία

    11:47:00

    {https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7685309206194375958}

  • Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

    11:27:29

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dlev6kzujz0h?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Ολοένα και αυξάνεται ο κόσμος

    11:26:04

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dlevrcvyimc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Διευκρινίσεις ΙΚΠΙ για τη συμμετοχή της γιατρού σε ιατρικό συνέδριο

    11:21:23

    Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάιο του 2023 και η επιλογή των ομιλητών έγινε από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις, τονίζει το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.

    Διευκρινίσεις για τη συμμετοχή της γιατρού Ιωάννας Γάκα, που συνδέεται με το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Health Travel International Conference δίνει το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

    Δείτε την συνέχεια ΕΔΩ

  • Απολογούνται σήμερα οι γιατροί

    11:19:59

    Την πόρτα του ανακριτή περνούν σήμερα το μεσημέρι οι δύο κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης σε κίνδυνο.

    Δείτε την συνέχεια ΕΔΩ

  • Και η Πάολα στη Νίκαια

    11:17:57

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  • Το αδημοσίευτο βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη

    11:12:03

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dletxdmw2h69?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Ασταμάτητη η ροή του κόσμου

    11:08:46

    7086053_6bc516dff6f0f93a.jpg

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