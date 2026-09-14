Προσπάθεια να δικαιολογηθούν οι αντιφάσεις.

Την πόρτα του ανακριτή περνούν σήμερα το μεσημέρι οι δύο κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης σε κίνδυνο.

Την ώρα που η οικογένεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη, φίλοι, συνάδελφοι και ο κόσμος που αγάπησε τα τραγούδια του, αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή καλούνται να λογοδοτήσουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί.

Απολογία υπό την πίεση του ενδεχομένου αναβάθμισης της κατηγορίας

Και οι δύο θα επιχειρήσουν να καλύψουν τα κενά και τις αντιφάσεις που έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί, με σκοπό να αποσείσουν τις εγκληματικές ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη στα χέρια τους. Με ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας την οποία ζητά ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, , μετά το «τσουνάμι» των στοιχείων τα οποία έρχονται στο φως, οι δύο γιατροί θα καταβάλλουν την τελευταία τους προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Προσπάθεια να δικαιολογηθούν οι αντιφάσεις

Ιδιαίτερα μάλιστα η Ιωάννα Γάκα η οποία υπέπεσε σε σωρεία αντιφάσεων, όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα της έρευνας και οι υπόλοιπες μαρτυρικές καταθέσεις, αναμένεται να διαφοροποιηθεί από όσα είχε πει αρχικά, γνωρίζοντας πολύ καλά πως οι ισχυρισμοί της εκείνοι διαψεύστηκαν από τα στοιχεία.

Ο πανικός τον οποίο η Ιωάννα Γάκα έσπευσε να επικαλεστεί, μετά το θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη, δεν πλέον αρκετός να πείσει τον 32ο τακτικό ανακριτή πως τηρήθηκε το ιατρικό πρωτόκολλο, έστω στο παραμικρό, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Ο σύζυγός της πάντως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται διατεθειμένος να μοιραστεί μαζί της τις ποινικές συνέπειες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Άλλωστε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο τραγουδιστής ήταν δικός της πελάτης και ο ίδιος ήταν καν στο ιατρείο κατά την άφιξη του τραγουδιστή έως ότου ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του να μεταβεί στο ιατρικό κέντρο αφότου ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

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Κοινή η υπερασπιστική τακτική για την καθυστερημένη κλήση στο ΕΚΑΒ

Εκείνο πάντως που όπως, όλα δείχνουν, θα «ενώσει» το ζευγάρι ενώπιον του ανακριτή, είναι τα κρίσιμα λεπτά τα οποία μεσολάβησαν από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και το χρόνο κλήσης του ΕΚΑΒ αλλά και της άφιξης του ασθενοφόρου.

Τι καίει τους δύο κατηγορουμένους

Και οι δύο κατηγορούμενοι θα πρέπει να εξηγήσουν στον ανακριτή ποιες ήταν οι ενέργειες που έγιναν μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο αλλά και γιατί το πρώτο που σκέφτηκαν, μετά τη διακομιδή του καλλιτέχνη στο νοσοκομείο ήταν να καθαρίσουν το χώρο, αντί να τον συνοδεύσουν παρέχοντας τις πληροφορίες που θα ήταν αναγκαίες στους γιατρούς του ΕΛΠΙΣ που τον παρέλαβαν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έμεινε αβοήθητος στο ιδιωτικό ιατρείο των κατηγορουμένων και είχε σβήσει , πριν την άφιξη του ασθενοφόρου.

Οι αρχές τοποθετούν την επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιατρείο, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:23. Αν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαρ. Λυκούδη, υπάρχει κενό περίπου μιάμισης ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής αντιμετώπισε πρόβλημα μέχρι την ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο Χαράλαμπος Λυκούδης σημειώνει ότι από το λογισμικό του μηχανήματος προκύπτει πως το μοιραίο μεσημέρι λειτούργησε για 42 λεπτά με χρόνο εκκίνησης τις 14:12, συμπεραίνοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μιάμιση ώρα πριν οι δυο γιατροί ζητήσουν βοήθεια.

Τα ερωτήματα

Η εικόνα πάντως του «πολύ επιβαρυμένου Γιώργου Μαζωνάκη με έναν παράξενο βήχα και υπερδιέγερση», που περιέγραψε η Ιωάννα Γάκα για τον τραγουδιστή, μπαίνοντας στο γραφείο της, τον οποίο, χωρίς καρδιολογικό έλεγχο και εξετάσεις αίματος υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση, δημιουργεί αμείλικτα ερωτήματα για τις συνθήκες των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ιδιωτικό ιατρείο.

Οι κατηγορούμενοι θα πρέπει πια να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις για τη λειτουργία του κέντρου στο οποίο απευθύνονταν VIP πελάτες που κατέβαλαν υψηλότατες αμοιβές, τις ειδικότητες τους αλλά και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στους χώρους του ιατρείου χωρίς να εντοπιστούν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που κατασχέθηκαν.