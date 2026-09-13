Δείτε εικόνες από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Στη Νίκαια, την περιοχή που συνδέθηκε με τα πρώτα του βήματα και την οποία αγαπούσε ιδιαίτερα, επιστρέφει για τελευταία φορά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τεθεί απόψε, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο που τον αγάπησε να τον αποχαιρετήσει από κοντά.

Η «λαϊκή αγρύπνια» θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ωστόσο πλήθος κόσμου βρίσκεται ήδη από αυτή την ώρα εκεί.

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Η επιλογή της Αγίας Τριάδας δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για την εκκλησία και την ενορία με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό.

Η Νίκαια αποχαιρετά τον Γιώργο της

Η οικογένεια του τραγουδιστή επέλεξε να ανοίξει τον ναό στο κοινό, ώστε φίλοι, συνεργάτες, γνωστοί αλλά και απλοί θαυμαστές να έχουν την ευκαιρία να σταθούν για λίγο δίπλα του και να πουν το δικό τους «αντίο».

Η Νίκαια αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Εκεί βρίσκεται η ενορία που ο ίδιος αγαπούσε και στην οποία η οικογένειά του θέλησε να πραγματοποιηθεί ο δημόσιος αποχαιρετισμός.

Η οικογένεια, μέσα από τη σχετική ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για έναν αποχαιρετισμό γεμάτο θλίψη, αλλά και για μια τελευταία ευκαιρία να τιμηθεί ο καλλιτέχνης από τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.

Αύριο η κηδεία

Μετά τη νύχτα του λαϊκού προσκυνήματος, η αυλαία θα πέσει αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια έχει παράλληλα ζητήσει, αντί για στεφάνια, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή να στηρίξουν το Humanity Greece, μετατρέποντας έτσι τον αποχαιρετισμό σε μια πράξη προσφοράς.