«Τα μηχανήματα στο ιατρείο λειτουργούσαν παράνομα» τόνισε.

«Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη στο θεσμικό πλαίσιο» για τη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων σε ιδιωτικά ιατρεία, τόνισε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤnews, με αφορμή τη συζήτηση για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως ανέφερε, η πλάσμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ιατρείο και τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται σε τέτοιο χώρο.

«Χωρίς αστερίσκο, χωρίς υποσημείωση, πλάσμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι, εφόσον τα μηχανήματα λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, λειτουργούσαν παρανόμως.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία ιατρικού εξοπλισμού υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως εξήγησε, ένα μηχάνημα που εισάγεται στη χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο, ενώ για τα ιδιωτικά ιατρεία προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες ελέγχου.

«Δεν υπάρχει κενό νόμου εδώ»

«Δεν υπάρχει κενό νόμου εδώ», σημείωσε, εξηγώντας ότι η χώρα διαθέτει περισσότερα από 20.000 ιδιωτικά ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα οποία λειτουργούν, όπως είπε, στη συντριπτική τους πλειονότητα μέσα στο θεσμικό και επιστημονικό πλαίσιο.

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Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ευθύνη του ίδιου του γιατρού απέναντι στην ασφάλεια του ασθενούς. Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια, ενώ ο γιατρός έχει, όπως τόνισε, υποχρέωση να ενεργεί με γνώμονα την προστασία του ασθενούς και να μην τη θέτει σε κίνδυνο.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αισθητικές θεραπείες, όπως το botox και το υαλουρονικό οξύ, σημειώνοντας ότι το υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ποιοι επαγγελματίες μπορούν να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις, πού μπορούν να γίνονται και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από γιατρούς, συνδικαλιστικούς φορείς και επιστημονικές εταιρείες, ωστόσο το υπουργείο επέμεινε στη ρύθμιση και στην εφαρμογή της.

Ο κ. Θεμιστοκλέους στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών μέσω των social media, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πεδίο που δημιουργεί νέες προκλήσεις και ενδεχομένως απαιτεί αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο.

«Διαφήμιση μπορεί να μην κάνει ο γιατρός, διαφήμιση μπορεί να κάνει ο influencer», ανέφερε, εξηγώντας ότι ένας influencer μπορεί να προβάλλει ένα συγκεκριμένο ιατρείο ή θεραπεία μέσα από προσωπικές αναφορές, κάτι που δημιουργεί σημαντικές νομικές δυσκολίες ως προς τον έλεγχο.

«Υπάρχει μια φοβερή άνοδος των social media. Από εκεί είναι η διαφήμιση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο, οι ιατρικοί φορείς και οι νομικοί θα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορεί να προσαρμοστεί το πλαίσιο στα νέα δεδομένα.

Ο υφυπουργός Υγείας κάλεσε, παράλληλα, τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε θεραπείες για τις οποίες δεν υπάρχει τεκμηριωμένο όφελος. Όπως εξήγησε, οι θεραπείες δεν έχουν όλες τον ίδιο βαθμό τεκμηρίωσης και ασφάλειας και οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη πρακτικές για τις οποίες δεν υπάρχει πιστοποιημένο όφελος.

«Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι γιατροί στο τι λένε στους πολίτες ή στους ασθενείς και ειδικά να μην προβαίνουν σε θεραπείες οι οποίες μπορεί να διακινδυνεύσουν τη ζωή», ανέφερε.