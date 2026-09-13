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Τι εντόπισαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Στη σύλληψη ενός 43χρονου το μεσημέρι της Παρασκευής 11/9 προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στην Νίκαια, καθώς κατηγορείται για παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή της Νίκαιας, εντόπισαν τον 43χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3.994- λαθραία καπνικά προϊόντα και

το χρηματικό ποσό των -7.090- ευρώ.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.