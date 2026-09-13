Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη Τύπου στην 90η ΔΕΘ.

Στο ζήτημα των υποκλοπών και στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εάν, μετά τη μήνυση στελέχους της ΕΥΠ θύματος του Predator κατά των ιδιωτών που ανάπτυξαν το σύστημα στην Ελλάδα για το αδίκημα της κατασκοπείας, θεωρεί ότι η υπόθεση των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί εκ νέου από την αρχή. Παράλληλα, του τέθηκε το ερώτημα εάν, στην περίπτωση που προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό την άμεση εποπτεία του οποίου βρίσκεται η ΕΥΠ, μια μελλοντική κυβέρνηση υπό τον ίδιο θα επιδίωκε την παραπομπή του σημερινού πρωθυπουργού σε Ειδικό Δικαστήριο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να προκαταλάβει ενδεχόμενες ποινικές ή πολιτικές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι ευθύνες πρέπει να διερευνώνται ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου στο οποίο αποδίδονται.

«Όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιονδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι πολιτικός είτε είναι οποιοσδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle3fctmtfqh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε αναδρομή στην προσωπική του εμπλοκή στην υπόθεση, σημειώνοντας ότι αυτή αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από τις ευρωπαϊκές αρχές. Όπως είπε, έκτοτε ξεκίνησε έναν δικαστικό αγώνα ο οποίος «δεν έχει ολοκληρωθεί», παραπέμποντας στις δικαστικές αποφάσεις που έχουν μεσολαβήσει και στην προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αναφορά έκανε και στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν την έχει εφαρμόσει. «Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, την οποία χαρακτήρισε «νοσηρή υπόθεση του παρακράτους», ξεκαθαρίζοντας ότι, κατά την άποψή του, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

«Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα, το 2021-2022, να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας», δήλωσε.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει τις θεσμικές και δικαστικές ενέργειές του ανεξάρτητα από τη θέση που θα κατέχει, σημειώνοντας ότι θα κάνει «ό,τι μπορεί» προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες. «Η Δημοκρατία, για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες, δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους», τόνισε.

Ανδρουλάκης: Πολιτικά πρόσωπα έχουν έχουν «υψηλές φιλοδοξίες»

Αναφερόμενος στις νεότερες εξελίξεις που περιλαμβάνονταν στην ερώτηση του δημοσιογράφου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί, ενώ άφησε αιχμές και για άλλα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία, όπως είπε, έχουν «υψηλές φιλοδοξίες» αλλά δεν έχουν επιδείξει την ίδια στάση απέναντι στην υπόθεση.

«Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα», ανέφερε, καλώντας ουσιαστικά και άλλα πολιτικά στελέχη να κινηθούν θεσμικά και δικαστικά απέναντι σε ανάλογα φαινόμενα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε σημειώνοντας ότι αναμένει πλέον την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προαναγγέλλοντας νέες κινήσεις αμέσως μετά την έκδοσή της. «Μόλις βγει αυτή η απόφαση, θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας», υπογράμμισε.