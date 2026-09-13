Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Χάρης Δούκας και διοργάνωσε στην Αθήνα με την ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (PES Group) Συνέδριο με θέμα «Η Δημοκρατία στις ρίζες της».
Πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης;
Πρώτον, δεν συμμετείχε.
Δεύτερον, απέστειλε βίντεο χωρίς καμία αναφορά στον Δήμαρχο Αθηναίων.
Τρίτον, πραγματοποίησε συναντήσει, αν δεν μας απατά η μνήμη με την πρόεδρο της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, και τον πρόεδρο της Ομάδας του PES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Λούκα Μενεσίνι, χωρίς την παρουσία του Χάρη Δούκα!
Μικρότητες- απόρησαν και οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές!
ΥΓ: Αληθεύει ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε βέτο να μην συμμετάσχουν στο Συνέδριο της Αθήνας και άλλες πολιτικές ομάδες, όπως οι Πράσινοι και η Ευρωπαϊκή Αριστερά;
Β.Σκ.