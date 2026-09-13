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Αληθεύει ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε βέτο να μην συμμετάσχουν στο Συνέδριο της Αθήνας και άλλες πολιτικές ομάδες, όπως οι Πράσινοι και η Ευρωπαϊκή Αριστερά;

Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Χάρης Δούκας και διοργάνωσε στην Αθήνα με την ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (PES Group) Συνέδριο με θέμα «Η Δημοκρατία στις ρίζες της».

Πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Πρώτον, δεν συμμετείχε.

Δεύτερον, απέστειλε βίντεο χωρίς καμία αναφορά στον Δήμαρχο Αθηναίων.

Τρίτον, πραγματοποίησε συναντήσει, αν δεν μας απατά η μνήμη με την πρόεδρο της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, και τον πρόεδρο της Ομάδας του PES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Λούκα Μενεσίνι, χωρίς την παρουσία του Χάρη Δούκα!

Μικρότητες- απόρησαν και οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές!

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ΥΓ: Αληθεύει ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε βέτο να μην συμμετάσχουν στο Συνέδριο της Αθήνας και άλλες πολιτικές ομάδες, όπως οι Πράσινοι και η Ευρωπαϊκή Αριστερά;

Β.Σκ.