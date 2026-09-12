LIVE η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η ΔΕΘ

Για την Υγεία και την αναγέννηση του ΕΣΥ

-Ανασυγκροτούμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ενισχύουμε την πρόληψη με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.

-Σχεδιάζουμε σύγχρονο Υγειονομικό Χάρτη, με περισσότερη στήριξη εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Στις ευάλωτες ομάδες, στα νησιά, στην ύπαιθρο και στις απομονωμένες περιοχές.

-Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές και αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.

-Μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό.

Για τα άτομα με αναπηρία

Εντάσσουμε οριζόντια σε όλες τις πολιτικές μας -στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, στη στέγαση, στον αθλητισμό και γι' αυτό:

-Επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Έτσι, διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία διατήρησε και ενίσχυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

-Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

-Θεσπίζουμε το Εθνικό Πρόγραμμα «Εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις», προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία , την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Για την Παιδεία

-Θεσπίζουμε Πραγματικά Ολοήμερο Δημόσιο Σχολείο: ενισχυτική διδασκαλία, σχολική σίτιση, μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ισχυρή ειδική αγωγή με κατάλληλες κτιριακές υποδομές. Με ιδιαίτερη μέριμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

-Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του. Με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, την καλλιέργεια, τη θάλασσα, το περιβάλλον, την άσκηση, τη διατροφή και την υγεία.

-Θεσπίζουμε Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

-Στηρίζουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο με πραγματικό αυτοδιοίκητο,περισσότερη χρηματοδότηση, αντικειμενική αξιολόγηση, νέα μέλη ΔΕΠ ισχυρή έρευνα, φοιτητική στέγη και μέριμνα.

-Η Νέα Δημοκρατία βάφτισε πανεπιστήμια υφιστάμενα κολλέγια για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς βάζουμε τέλος στην ασυδοσία. Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, φέρνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.

Ενα Κράτος που υπηρετεί τον πολίτη - Αξιοκρατία παντού

-Εγγυόμαστε νέο ΑΣΕΠ, με αξιοκρατία στις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων και οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας.

-Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

-Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τους μετακλητούς.

-Θωρακίζουμε τη Διαύγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη νομιμότητα, όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού.

Προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά.

-Βάζουμε τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση τους μικρούς δήμους.

Από που θα βρεθούν τα λεφτά

"Η κυβέρνηση μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτά υποκριτικά «πού θα βρείτε τα λεφτά;».

Απαντάμε: στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.

Στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα. Στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό.

Στο τέλος της σπατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων.

Νέο πρότυπο διακυβέρνησης

"Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα.

-Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε το άρθρο 86: αναθέτουμε την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

-Αλλάζουμε Τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αποκόπτοντας την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μικτή επιτροπή με συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας.

-Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών, πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις.

-Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων.

Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες

-Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό.

-Καταργούμε τον νέο εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση και διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο μετά από ουσιαστικό διάλογο με τους αυτοδιοικητικούς και τις τοπικές κοινωνίες.