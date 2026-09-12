LIVE η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η ΔΕΘ

Το δικό του μήνυμα για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το απόγευμα του Σαββάτου 12/9 ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της 90ης ΔΕΘ.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει από την αρχή της ομιλίας του να περιγράψει τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανισότητες, στην πίεση που «στραγγαλίζει» τα νοικοκυριά και στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
Κεντρική θέση στην ομιλία του θα έχει η θέση ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μόνο τη δικαιότερη διανομή του παραγόμενου πλούτου, αλλά και τη διεύρυνσή του, μέσα από την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται παράλληλα να επιχειρήσει σαφή πολιτική οριοθέτηση τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση, όσο και από προηγούμενα μοντέλα διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται «άλλα αποτυχημένα συστήματα εξουσίας που επιστρέφουν κάθε φορά ζητώντας μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία».
Να θυμίσουμε, ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».
LIVE
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Ανδρουλάκης: Ανασυγκροτούμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Θεσπίζουμε Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο21:19:28
Για την Υγεία και την αναγέννηση του ΕΣΥ
-Ανασυγκροτούμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ενισχύουμε την πρόληψη με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.
-Σχεδιάζουμε σύγχρονο Υγειονομικό Χάρτη, με περισσότερη στήριξη εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Στις ευάλωτες ομάδες, στα νησιά, στην ύπαιθρο και στις απομονωμένες περιοχές.
-Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές και αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.
-Μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό.
Για τα άτομα με αναπηρία
Εντάσσουμε οριζόντια σε όλες τις πολιτικές μας -στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, στη στέγαση, στον αθλητισμό και γι' αυτό:
-Επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Έτσι, διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία διατήρησε και ενίσχυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
-Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
-Θεσπίζουμε το Εθνικό Πρόγραμμα «Εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις», προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία , την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Για την Παιδεία
-Θεσπίζουμε Πραγματικά Ολοήμερο Δημόσιο Σχολείο: ενισχυτική διδασκαλία, σχολική σίτιση, μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ισχυρή ειδική αγωγή με κατάλληλες κτιριακές υποδομές. Με ιδιαίτερη μέριμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.
-Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του. Με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, την καλλιέργεια, τη θάλασσα, το περιβάλλον, την άσκηση, τη διατροφή και την υγεία.
-Θεσπίζουμε Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.
-Στηρίζουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο με πραγματικό αυτοδιοίκητο,περισσότερη χρηματοδότηση, αντικειμενική αξιολόγηση, νέα μέλη ΔΕΠ ισχυρή έρευνα, φοιτητική στέγη και μέριμνα.
-Η Νέα Δημοκρατία βάφτισε πανεπιστήμια υφιστάμενα κολλέγια για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς βάζουμε τέλος στην ασυδοσία. Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, φέρνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.
Ενα Κράτος που υπηρετεί τον πολίτη - Αξιοκρατία παντού
-Εγγυόμαστε νέο ΑΣΕΠ, με αξιοκρατία στις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων και οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας.
-Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
-Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τους μετακλητούς.
-Θωρακίζουμε τη Διαύγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη νομιμότητα, όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού.
Προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά.
-Βάζουμε τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση τους μικρούς δήμους.
Από που θα βρεθούν τα λεφτά
"Η κυβέρνηση μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτά υποκριτικά «πού θα βρείτε τα λεφτά;».
Απαντάμε: στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.
Στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα. Στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό.
Στο τέλος της σπατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων.
Νέο πρότυπο διακυβέρνησης
"Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα.
-Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε το άρθρο 86: αναθέτουμε την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
-Αλλάζουμε Τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αποκόπτοντας την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μικτή επιτροπή με συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας.
-Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών, πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις.
-Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων.
Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες
-Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό.
-Καταργούμε τον νέο εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση και διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο μετά από ουσιαστικό διάλογο με τους αυτοδιοικητικούς και τις τοπικές κοινωνίες.
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Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα δεν πωλείται21:11:35
{https://exchange.glomex.com/video/v-dldj859k2u3d?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Ανδρουλάκη: Σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους21:03:31
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για "ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις" και πιο συγκεκριμένα:
-Επαναφέρουμε σταδιακά τον 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.
-Θεσπίζουμε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού.
-Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
-Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.
-Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.
-Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης στους εργαζόμενους.
-Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα.
-Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία.
-Καταργούμε το 13ωρο.
-Εφαρμόζουμε πιλοτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντάς τους φορολογικά κίνητρα.
Σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης
-Σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης με κοστολογημένο σχέδιο,
-Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους,
-Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
-Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.
-Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις.
-Θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν συμπληρώνουν τα 15 έτη ασφάλισης.
Για το ιδιωτικό χρέος
-Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869/2010.
-Βάζουμε κανόνες και θέτουμε φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers.
-Δίνουμε στον συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο:δυνατότητα εξαγοράς, με σαφείς και δίκαιους όρους.
-Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
-Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
-Δίνουμε δίκαιη και βιώσιμη λύση στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.
-Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, βάζουμε κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις.
Για το δημογραφικό, το στεγαστικό και τη στήριξη της οικογένειας
-Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται και ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια.
-Αυξάνουμε την προσφορά προσιτής κατοικίας με το σχέδιο μας GenRent: 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.
Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν σπίτιστα νησιά και στις περιοχές που καλούνται να υπηρετήσουν.
-Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση.
-Περιορίζουμε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια και θεσπίζουμε πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε τεκμηριωμένες ζώνες στεγαστικής πίεσης.
Μειώνουμε τα βάρη της οικογένειας.
-Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
-Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.
-Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.
-Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα των οικογενειών, ιδιαίτερα με δύο παιδιά, προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
-Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεκνες οικογένειες.
-Εξισώνουμε σταδιακά δικαιώματα και παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων.
- Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη των απαραίτητων φαρμάκων.
-Δημιουργούμε Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό, με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπώλια.
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Ανδρουλάκης: 40.000 κοινωνικές κατοικίες - Περιορίζουμε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις20:54:02
-Το σχέδιο μας GenRent: 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων,
-Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν σπίτι στα νησιά και στις περιοχές που καλούνται να υπηρετήσουν.
-Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση.
-Περιορίζουμε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
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Τα μηνύματα του Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ20:52:19
{https://exchange.glomex.com/video/v-dldiief3tgc9?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Ανδρουλάκης: Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος - Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50%20:46:47
{https://exchange.glomex.com/video/v-dldiv00cau8p?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Ανδρουλάκης: Επαναφέρουμε σταδιακά τον 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους20:43:16
Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους. Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.
Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης στους εργαζόμενους.
Καταργούμε το 13ωρο - Εφαρμόζουμε 4ημερη εργασία.
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Ανδρουλάκης: Δεσμεύσεις για τη στήριξη της παραγωγής20:38:49
Συγκροτούμε ισχυρό Όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας με δύο συμπληρωματικούς πυλώνες:
την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου.
Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίονας αναπτυξιακής πολιτικής, με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
-Το Υπερταμείο αλλάζει αποστολή. Μετατρέπουμε έναν μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορύξεων και πρόσθετα κεφάλαια από τις αγορές.
-Καθιερώνουμε επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.
-Καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις.
-Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος.
-Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία.
-Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση.
-Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.
-Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, προστατεύοντας τη ρευστότητα κάθε βιώσιμης επιχείρησης.
"Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία"
_-Με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές.
-Με χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.
-Με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές.
-Με πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
-Με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές
Για τον πρωτογενή τομέα
-Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης.
-Ενεργοποιούμε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις.
-Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση δημόσιας γης σε νέους αγρότες.
-Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.
-Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να κάνει πράξη επί 7 χρόνια.
-Εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα.
-Ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων.
-Συγκροτούμε αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκαιρες πληρωμές. Μετά το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο της μεταφοράς του στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση άφησε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα.
Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους.
-Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους.
Αλλαγή στην πολιτική προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων
-Τέλος στη Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας. Συνδέουμε τις άδειες διαμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι επενδύσεις σε real estate.
-Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην παραμεθόριο της χώρας. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανένα.
Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Υποδομών
-Ο σιδηρόδρομος γίνεται βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας. Με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία. Με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης.
Και με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών περιοχών και των εμπορευματικών κέντρων.
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Ανδρουλάκης: Φορολογούμε τα κέρδη των ολιγοπωλίων - Μειώνουμε τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά20:34:47
{https://exchange.glomex.com/video/v-dldijknbsxh5?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Ανδρουλάκης: Αντιμετώπιση της ακρίβειας στην πηγή20:26:28
Σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην πηγή δεσμεύτηκε:
-Θεσμοθετούμε μια νέα, ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς, που θα έχει το προσωπικό, τους πόρους και τα σύγχρονα εργαλεία για να κάνει τη δουλειά της.
-Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις.
-Θεσμοθετούμε Συνήγορο του Μικρομεσαίου Προμηθευτή και Εμπόρου, εξασφαλίζοντας προστασία απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής.
-Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
-Δημιουργούμε Μονάδα Χαρτογράφησης της Αγοράς, αξιοποιώντας το Παρατηρητήριο Τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα.
-Εντοπίζουμε εγκαίρως πού γεννιέται η ακρίβεια και ποιος κερδίζει από αυτήν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
-Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή.
-Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και τον Συνήγορο του Καταναλωτή.
-Κάθε καταγγελία αποκτά αντίκρισμα: ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση διαφορών.
-Ενισχύουμε τους ελέγχους στις ενδο-ομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών.
-Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.
-Τ α έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
-Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα.
-Στην ενέργεια, η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη: μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.
- Διευκολύνουμε τη μετάβαση των νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα σε φθηνά και σταθερά τιμολόγια.
- Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσειςνα ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις.
-Επιταχύνουμε τις υποδομές που ρίχνουν το κόστος όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας.
- Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πραγματικής και παραγωγικής Ελλάδας, με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης.
- Θεσπίζουμε ένα νέο, δίκαιο "Εξοικονομώ", με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους.
- Εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.
-Οπου υπάρχουν "ουρανοκατέβατα κέρδη", το κράτος θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό φορολόγησης.
Και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία.
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Ανδρουλάκης: Δέσμευση για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ20:23:28
Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ "είναι προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί, με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη, χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνον στον ελληνικό λαό και δεν έχουμε ούτε είχαμε ποτέ εξαρτήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκε ότι στους πρώτους έξι μήνες της κυβερνητικής θητείας μας, θα προχωρήσει σε 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, που είναι οι εξής:
-1. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.
-2. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.
-3. Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.
-4. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.
-5. Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.
-6. Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.
-7. Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
Αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής, ανέφερε.
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Ανδρουλάκης: «Η κοινωνία ζητά κάτι να αλλάξει και το ΠΑΣΟΚ θα το κάνει πράξη»20:14:26
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Ανδρουλάκης: Το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας20:11:30
Σας καλώ σήμερα να αναλογιστείτε. Αξίζουμε άλλη μια θητεία χαμένων ευκαιριών, αλλά τέσσερα χρόνια με την Ελλάδα ουραγό. Αν η απάντηση είναι όχι και πρέπει να είναι όχι για κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένεια. Αυτό είναι το τελευταίο μίλι της ΝΔ στην κυβέρνηση. Η χώρα μας χρειάζεται μια νέα πορεία. Για αυτό σήμερα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα νέο σχέδιο διακυβέρνησης.
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Ανδρουλάκης: Επιστρατεύσε τον φόβο η κυβέρνησης - Μας είπαν Μητσοτάκης ή Ερντογάν20:08:13
H κυβέρνηση τώρα τελευταία επιστρατεύει και τον φόβο, λέγοντας πως αν φύγουν από το Μαξίμου θα μπουν οι απέναντι. Δηλαδή από το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στην φαιδρότητα να μας πούν Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λίγο ντροπή κύριοι της κυβέρνησης. Δεν μπορείτε να παρουσιάζεται τη δημοκρατική αλλαγή ως φόβο. Είστε επικίνδυνοι.
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Ανδρουλάκης: «Πρέπει να αφουγκραστούμε το μήνυμα πως κάτι πρέπει να αλλάξει»20:02:29
«Η Ελλάδα είχε 80 δισ. ευρώ αλλά δεν έκανε το άλμα που έπρεπε, για να αντέξει τις προκλήσεις. Δεν κλείσαμε το χάσμα με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες αλλά μας προσπερνούν χώρες που ήταν πιο πίσω από εμάς. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο καμπανάκι» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
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Στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης19:59:50
«Κυρίες και κύριοι υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας όπου οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν, στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα πάρεις. Τώρα είναι η ώρα των σημαντικών και μεγάλων αποφάσεων».
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19:57:42
Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται παράλληλα να επιχειρήσει σαφή πολιτική οριοθέτηση τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση, όσο και από προηγούμενα μοντέλα διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται «άλλα αποτυχημένα συστήματα εξουσίας που επιστρέφουν κάθε φορά ζητώντας μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία».
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Παρών στην ομιλία Ανδρουλάκη ο Χάρης Δούκας19:51:29
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Έφτασε στο Βελλίδειο ο Νίκος Ανδρουλάκης19:47:44
Σε λίγα λεπτα θα ξεκινήσει η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ