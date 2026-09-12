Πολλοί από όσους παραμένουν στη Θέουτα κοιμούνται σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, στους δρόμους ή στις παραλίες, την ώρα που οι τοπικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται έντονη πίεση.

Σοβαρές διαστάσεις εξακολουθεί να έχει η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, καθώς περισσότεροι από 13.000 μετανάστες παραμένουν στον ισπανικό θύλακα, εβδομάδες μετά τη μαζική είσοδο ανθρώπων από το Μαρόκο. Ανάμεσά τους βρίσκονται περισσότεροι από 2.100 ανήλικοι, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη πιεσμένες δομές φιλοξενίας και υποδοχής.

Η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στη βόρεια Αφρική, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κατάσταση μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στα τέλη Ιουλίου. Στις 30 και 31 Ιουλίου, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, πεζή ή κολυμπώντας, σε μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές εισροές που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή.

Η συντριπτική πλειονότητα επέστρεψε στο Μαρόκο, είτε οικειοθελώς είτε μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών, ωστόσο χιλιάδες παρέμειναν στον ισπανικό θύλακα. Οι εκτιμήσεις για τον ακριβή αριθμό διαφέρουν σημαντικά, με τις ισπανικές αρχές να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 ανθρώπους, ενώ οι τοπικές αρχές της Θέουτα ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 10.000.

Στο επίκεντρο οι ανήλικοι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των ανηλίκων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα. Περισσότερα από 2.100 παιδιά και έφηβοι περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που παραμένουν στον ισπανικό θύλακα, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες για στέγαση, προστασία, ιατρική φροντίδα και κοινωνική υποστήριξη.

Η διαχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ισπανικές αρχές. Η μεγάλη εισροή ξεπέρασε τις δυνατότητες των υφιστάμενων δομών, ενώ μέρος των μεταναστών εξακολουθεί να διαμένει σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολλοί από όσους παραμένουν στη Θέουτα κοιμούνται σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, στους δρόμους ή στις παραλίες, την ώρα που οι τοπικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται έντονη πίεση.

Η κοινωνική ένταση αυξάνεται

Η παρατεταμένη παρουσία χιλιάδων μεταναστών έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί περιστατικά έντασης, με κατοίκους να διαμαρτύρονται για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την καθημερινότητα στην περιοχή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν επιθέσεις και καταστροφές σε χώρους όπου είχαν εγκατασταθεί μετανάστες, ενώ έχουν αναφερθεί ακόμη και προσπάθειες παρεμπόδισης της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στους δρόμους της Θέουτα. Η μεταναστευτική κρίση έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα στην Ισπανία, με την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ να βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων και τη διαχείριση όσων παραμένουν στον θύλακα.

Η Ευρώπη ενισχύει την Ισπανία

Μπροστά στην έκταση της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 114,7 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ισπανία.

Η χρηματοδότηση προορίζεται, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων, την προμήθεια εξοπλισμού όπως θερμικές κάμερες και την ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού. Παράλληλα, μέρος των χρημάτων θα κατευθυνθεί στις διαδικασίες επιστροφής ανθρώπων που βρίσκονται παράνομα στη Θέουτα, αλλά και στην ενίσχυση των δομών υποδοχής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η διαχείριση της κρίσης έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της Ισπανίας και έχει μετατραπεί σε ευρωπαϊκό ζήτημα, με τις Βρυξέλλες να επιχειρούν να στηρίξουν οικονομικά τη Μαδρίτη.

Προειδοποιήσεις πριν από τη μαζική είσοδο

Παράλληλα, νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η ισπανική πλευρά ήταν προετοιμασμένη για τη μαζική είσοδο.

Έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν από την ισπανική κυβέρνηση δείχνουν ότι η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών είχε ενημερώσει ήδη από τις 29 Ιουλίου τις μαροκινές αρχές και τις αρχές της Θέουτα για διαδικτυακές εκκλήσεις που προανήγγειλαν μαζική διέλευση μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα την επόμενη ημέρα.

Η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει νέα συζήτηση στην Ισπανία για την επιχειρησιακή προετοιμασία των αρχών και για το κατά πόσο η έκταση της μεταναστευτικής εισροής θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί διαφορετικά.

Την ίδια ώρα, η Μαδρίτη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της αποσυμφόρησης της Θέουτα, ενώ η παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 2.100 παιδιά και έφηβοι, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεσες λύσεις.