Η πορεία του συνδέθηκε στενά με τους αγώνες κατά της δικτατορίας, τις διώξεις και τις εξορίες, αλλά και με τη μετέπειτα πολιτική του δράση.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού στον Σπύρο Χαλβατζή, όπως ανακοίνωσε το ΚΚΕ.

Η τελετή θα γίνει στις 5:30 το απόγευμα, στο προαύλιο του ΣΦΕΑ (Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974), πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και με μακρά παρουσία στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της Αριστεράς, έφυγε από τη ζωή έχοντας αφήσει έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή και στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Η πορεία του συνδέθηκε στενά με τους αγώνες κατά της δικτατορίας, τις διώξεις και τις εξορίες, αλλά και με τη μετέπειτα πολιτική του δράση. Για δεκαετίες παρέμεινε ενεργός στους κόλπους του ΚΚΕ, υπηρετώντας από σημαντικές θέσεις και εκπροσωπώντας το κόμμα και στη Βουλή και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο και σε ανθρώπους που είχαν γνωρίσει και συνεργαστεί μαζί του. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος τον αποχαιρέτησε ως έναν «καθαρό, έντιμο και συνεπή άνθρωπο», αναφερόμενος στην προσωπική τους γνωριμία και στις συζητήσεις που είχαν όλα αυτά τα χρόνια.