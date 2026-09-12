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Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram δείχνουν κατεστραμμένα, φλεγόμενα οχήματα.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση σε ιδιωτικά αυτοκίνητα στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους σε τρία διαφορετικά συμβάντα, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο του Κραματόρσκ, ενός από τα «φρούρια» της Ουκρανίας πάνω στη γραμμή του μετώπου που η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη γύρω στο μεσημέρι και κράτησαν περίπου 90 λεπτά.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram δείχνουν κατεστραμμένα, φλεγόμενα οχήματα.

{https://x.com/GabeZZOZZ/status/2098768957364720084}

«Αυτοί δεν είναι στρατιωτικοί στόχοι. Είναι συνηθισμένα αυτοκίνητα πολιτών. Ανθρώπων που πήγαιναν στη δουλειά τους», τόνισε το συμβούλιο.