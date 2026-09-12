Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και στις εξαγγελίες του εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο οικονομικές παροχές και υποσχέσεις, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση και σαφές σχέδιο χρηματοδότησης.

Στην ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει παράλληλα ότι αρκετές από τις προτάσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είτε έχουν ήδη εφαρμοστεί είτε βρίσκονται ήδη στο κυβερνητικό σχεδιασμό.

Αναλυτικά:

«Απ’ όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει.

Υποσχέθηκε, για παράδειγμα, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που, όμως, ήδη υπάρχουν και κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια τα οποία επίσης εφαρμόζονται.

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Έταξε εθνικά προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, τα οποία η Κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει και σύγχρονες υποδομές σε νοσοκομεία όταν υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μίλησε για Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο όταν η Κυβέρνηση ήδη έχει ανοίξει τον διάλογο για την αναμόρφωση του σχολείου, ενώ δήλωσε ότι θα αλλάξει στην Αναθεωρητική Βουλή το άρθρο 86 αλλά στην τρέχουσα Βουλή, το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην πρώτη ψηφοφορία την Αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου.

Ταυτόχρονα υποσχέθηκε 13ο μισθό και 13η σύνταξη χωρίς βέβαια για κανένα απολύτως οικονομικό μέτρο να αναφέρει συγκεκριμένες δαπάνες.

Το μόνο που δεν ακούσαμε, για ακόμα μία φορά, από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα».