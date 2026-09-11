Η Ρωσία δεν σκοπεύει να απειλήσει την Ευρώπη, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι τυχόν ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ενώ συμπλήρωσε ότι η Μόσχα δεν απειλεί τη «γηραιά» ήπειρο.

«Αυτή τη στιγμή, αυτοί (σ.σ. οι Ευρωπαίοι ηγέτες) δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμος εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο Πούτιν από το Νέο Δελχί, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των BRICS.

«Δεν απειλούμε και δεν σκοπεύουμε να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να το κάνουμε; Κανείς δεν αντιλαμβάνεται καν ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να συγκρουστούμε με την Ευρώπη», συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες «τρομοκρατούν τον λαό με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία», δήλωσε υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε».

Αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας «από τώρα» ζητά ο Ζελένσκι από τον Τραμπ

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να υιοθετήσει «από τώρα» αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, προκειμένου να εμποδίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να κατασκευάζει πυραύλους.

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«Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις από τώρα. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αυστηρές. Δεν καταλαβαίνω μερικές φορές γιατί οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Yalta European Strategy στο Κίεβο.

«Τα μέτρα για τον περιορισμό της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και συναφών όπλων πρέπει να ληφθούν γρήγορα», τόνισε και πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό η αμερικανική κυβέρνηση να λάβει σταθερές αποφάσεις, προσωπικές αποφάσεις του προέδρου Τραμπ». Την Πέμπτη ο Ζελένσκι προανήγγειλε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP