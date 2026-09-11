Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει ποιος Ρώσος αξιωματούχος θα πάει στη σύνοδο της G20.

Στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Χιούστον, θα υπάρχει ρωσική εκπροσώπηση, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Τον Αύγουστο ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών, Άντον Σιλουάνοφ, συμμετείχε σε σύνοδο με τους ομολόγους του της G20, στη Βόρεια Καρολίνα. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022.

Σε ό,τι αφορά στη σύνοδο της G20 για την ενεργειακή επάρκεια- η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη στο Χιούστον- ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει ποιος Ρώσος αξιωματούχος θα δώσει το παρών. Από πλευράς ΗΠΑ, μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας, Κρις Ράιτ, όπως και ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Τζάροντ Έιτζεν.

Εν μέσω των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία, η ενεργειακή ασφάλεια είναι θέμα ανησυχίας για πολλές χώρες. Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ σημείωσε ρεκόρ ξεπερνώντας τα 6 δολάρια το γαλόνι αυτή την εβδομάδα, τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ επιβαρύνει τις παροχές ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters