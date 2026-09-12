Γιορτή και σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η Απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου, καθώς και η μνήμη των Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου, Επισκόπου Ικονίου.

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν τα παρακάτω ονόματα:

Αυτόνομος

Αυτονομία

Κουρνούτος

Κουρνούτα

Κορνούτας

Κορνούτα

Σε ορισμένα εορτολόγια αναφέρεται επίσης ο Αλμπέος, λόγω της μνήμης του Αγίου Albeus, ωστόσο πρόκειται για σπάνιο όνομα και δεν αποτελεί συνήθη ελληνική ονομαστική εορτή.

Ποιος ήταν ο Άγιος Αυτόνομος

Ο Άγιος Αυτόνομος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και έζησε κατά την περίοδο των διωγμών των χριστιανών από τους Ρωμαίους. Σύμφωνα με την παράδοση, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιταλία και κατέφυγε στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας, όπου συνέχισε το ιεραποστολικό του έργο.

Την ίδια ημέρα τιμάται και ο Άγιος Κουρνούτος, Ιερομάρτυρας και Επίσκοπος Ικονίου. Η μνήμη του συνδέεται με τον Άγιο Αυτόνομο, ενώ η 12η Σεπτεμβρίου αποτελεί ημέρα τιμής και για τους δύο