Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται μία από τις σημαντικότερες θεομητορικές εορτές, το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή τη γέννηση της Παναγίας.
Η γιορτή είναι αφιερωμένη στη γέννηση της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού Χριστού, και αποτελεί μία από τις σημαντικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους.
Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Σεπτεμβρίου
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους γιορτή έχουν:
- Δέσποινα
- Δέσπω
- Ντέπη
- Πέπη
- Ζέπω
- Γενέθλιος
- Σκιαδενή
- Τσαμπίκα
- Τσαμπίκος
- Μίκα
Το Γενέθλιον της Θεοτόκου
Η 8η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στη γέννηση της Παναγίας, η οποία, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ήταν κόρη του Ιωακείμ και της Άννας.
Η γέννησή της θεωρείται σημαντικό γεγονός για την ιστορία της χριστιανικής πίστης, καθώς μέσω αυτής θα ερχόταν στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός.