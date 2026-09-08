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Ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται μία από τις σημαντικότερες θεομητορικές εορτές, το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή τη γέννηση της Παναγίας.

Η γιορτή είναι αφιερωμένη στη γέννηση της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού Χριστού, και αποτελεί μία από τις σημαντικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους.

Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους γιορτή έχουν:

Δέσποινα

Δέσπω

Ντέπη

Πέπη

Ζέπω

Γενέθλιος

Σκιαδενή

Τσαμπίκα

Τσαμπίκος

Μίκα

Το Γενέθλιον της Θεοτόκου

Η 8η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στη γέννηση της Παναγίας, η οποία, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ήταν κόρη του Ιωακείμ και της Άννας.

Η γέννησή της θεωρείται σημαντικό γεγονός για την ιστορία της χριστιανικής πίστης, καθώς μέσω αυτής θα ερχόταν στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός.