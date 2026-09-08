Πώς θα κυμανθεί σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ο καιρός.

Γενικά αίθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη.

Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν από τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου, καθώς και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Παράλληλα, κατά τις ίδιες ώρες, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν εκδηλώσεις τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων κυρίως στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα διατηρηθεί το ενισχυμένο βόρειο ρεύμα με εντάσεις που θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.