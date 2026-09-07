Το αυτοκίνητο εισέβαλε σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πάρο.

Η τρελή πορεία ενός ΙΧ στην Πάρο προκάλεσε υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς όχι τραυματισμούς και πλέον η Αστυνομία εξετάζει το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσει την οδηγό.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα εισέβαλε σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πούντα της Πάρου. Το ΙΧ έπεσε σε μία από τις κολώνες του στεγάστρου, με συνέπεια αυτό να καταρρεύσει εν μέρει. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο έπεσε σε σταθμευμένο όχημα και μόνο ένας τοίχος το σταμάτησε. Αμέσως μετά, η οδηγός έβαλε όπισθεν και εξαφανίστηκε.

Αστυνομικοί εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου η ταυτοποίηση της οδηγού, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, που πρόβαλε το βίντεο. Η βασική εκτίμηση είναι πως είτε η γυναίκα οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, είτε την πήρε ο ύπνος στο τιμόνι.

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