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Ο 90χρονος οδηγούσε με ληγμένο δίπλωμα από το 2018.

Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αττική Οδού έπεσε ένας 90χρονος το πρωί της Κυριακής (31/08), στο ύψος του Κορωπίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 90χρονος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στην αριστερή λωρίδα, με αποτέλεσμα να είναι κινούμενος κίνδυνος για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης, την οποία δεν έφερε μαζί του ο 90χρονος οδηγός, είχε λήξει από το 2018.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του ΚΟΚ, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ.